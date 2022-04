Jokerit po odchode z KHL vynechá nasledujúcu sezónu: Čo plánuje potom?

Fínsky hokejový klub Jokerit Helsinki po odstúpení z KHL nebude hrať v nasledujúcej sezóne žiadnu súťaž.

Od ročníka 2023/2024 by sa chcel vrátiť do najvyššej fínskej súťaže, ktorú opustil pred ôsmimi rokmi. Klub to uviedol na svojej oficiálnej webstránke.



Jokerit ukončil svoje pôsobenie v KHL krátko pred štartom play off, v 1. kole sa mal stretnúť so Spartakom Moskva. Dôvodom bolo vyjadrenie nesúhlasu s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine. "Žolíci" sa v uplynulých týždňoch zbavili aj ďalších väzieb na Rusko. Štyridsaťštyripercentný podiel v klube od spoločnosti ruského podnikateľa Vladimira Potanina odkúpil legendárny fínsky útočník Jari Kurri, ktorý sa tak stal jeho jediným majiteľom.



Vedenie Jokeritu plánuje podať prihlášku do fínskej Liigy a bude čakať, či ju vedenie súťaže prijme. Z Liigy sa nezostupuje, vstúpiť sa dá do nej získaním potrebnej licencie. Jednou z podmienok k jej udeleniu je vyhovujúca aréna. Šesťnásobný fínsky šampión hral od roku 1997 domáce zápasy v Hartwall Aréne, ktorá má však ruských majiteľov. Ak sa to nezmení, bude Jokerit podľa klubového stanoviska hľadať iný domovský stánok.