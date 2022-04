Martin Koscelník na Veľkonočné sviatky nezabudne: Toto sa mu stalo pred očami najbližších!

Foto

Bodaj by takých dní bolo viac. To si po nedávnych sviatkoch povedal slovenský futbalový reprezentant a univerzál Slovana Liberec Martin Koscelník (27) , ktorý sa v ligovom zápase proti Karvinej (2:1) okrem výborného výkonu blysol aj víťazným gólom. A to všetko pred očami rodičov a sestry, s ktorými si na druhý deň užil skvelý veľkonočný pondelok.