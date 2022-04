Po čistom konte mohol oslavovať! Reprezentačný brankár Marek Rodák (25) sa po roku vracia s tímom Fullham FC naspäť do najprestížnejšej futbalovej ligy sveta. Slovensko tak bude mať v Premier League opäť ďalšieho zástupcu.

Už štyri kolá pred koncom druhej najvyššej anglickej súťaže si futbalisti Fulhamu vybojovali postup do Premier League.

V ich drese sa z návratu do elitnej súťaže po ročnej prestávke teší aj slovenský reprezentačný brankár Marek Rodák, ktorý vychytal nulu v utorňajšom domácom stretnutí s Prestonom. V ňom londýnsky tím zvíťazil 3:0 a spečatil postup. Fullham je so ziskom 86 bodov suverénnym lídrom The Championship. Pred Bournemouthom má deväťbodový náskok, druhý tím tabuľky odohral o zápas menej.