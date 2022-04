Reprezentačný obranca Pekarík čelí s Herthou vypadnutiu z Bundesligy: Vo finiši ide aj cez bolesť

Už dávno nelietala futbalová Hertha Berlín v takých problémoch! Štyri kolá pred koncom nemeckej Bundesligy sa motá klub slovenského obrancu Petra Pekaríka (35) tesne nad pásmom zostupu.

Na barážové 16. miesto má k dobru jediný bod a náskok troch bodov od pozície znamenajúcej automatický pád do nižšej súťaže. Z tohto pohľadu má posledné víťazstvo na ihrisku Augsburgu (1:0) cenu zlata.

Vylepšilo atmosféru v kabíne a zdvihlo bojovú morálku. „Bolo to nesmierne dôležité víťazstvo. Vďaka nemu sme sa odlepili z pásma priameho zostupu. Opäť sa môžeme zhlboka nadýchnuť, no čaká nás ešte veľmi ťažký záver. Do boja o záchranu je namočených viacero mužstiev. Každý jeden zo štyroch duelov znamená pre nás finále celého ročníka,“ povedal Pekarík pre Nový Čas.

Na berlínsky Olympijský štadión s kapacitou 74 228 divákov už neplatia pri vstupe žiadne obmedzenia. Hertha na ňom privíta v nedeľu tabuľkového suseda VfB Stuttgart a v predposlednom kole Mainz. Klub z hlavného mesta spustil mobilizačnú kampaň. Hráči, členovia klubu i majitelia permanentiek dostanú na tieto súboje 2 - 10 voľných vstupeniek.

„Proti Stuttgartu to bude jeden z kľúčových zápasov. Ani po ňom však nebude všetko jasné. O zostupujúcich tímoch sa rozhodne až v poslednom kole.“

Náš reprezentačný obranca je stabilnou súčasťou Herthy. Do zápasu nastúpil aj po tom, čo nedávno nedokončil tréning, keď mu spoluhráč Kempf v súboji spôsobil bolesť v členku. „Našťastie bol len silno narazený. Túžba hrať a pomôcť mužstvu bola silná. Tréner ma potreboval, preto som tri dni nato odohral zápas s Unionom Berlín a teraz aj v Augsburgu,“ priznal bojovník Peky.

Zmluvu má do konca sezóny. Na jeho ďalšie kroky bude mať vplyv aj to, ako dopadne Hertha. „Koncentrujem sa len na ťažký záver ligy, aby som čo najviac pomohol k záchrane. Teší ma zápasová vyťaženosť. Na všetkých frontoch som odohral 30 ťažkých stretnutí. S Herthou som posledné dva roky predlžoval zmluvu vždy až po sezóne. Na rozhodovanie o mojej budúcnosti bude preto dostatok času až po nej,“ uzavrel žilinský rodák.

ČO EŠTE ČAKÁ BERLÍNČANOV?

31. kolo (24. apríla): Hertha (15.) - Stuttgart (16.)

32. kolo (30. apríla): Bielefeld (17.) - Hertha (15.)

33. kolo (7. mája): Hertha (15.) - Mainz (9.)

34. kolo (14. mája): Dortmund (2.) - Hertha (15.)

BUNDESLIGA PO 30. KOLE

1. Bayern 30 89:29 72

...

15. Hertha 30 32:66 29

------------------------------------------------------

16. Stuttgart 30 36:53 28

-------------------------------------------------------

17. Bielefeld 30 23:46 26

18. Fürth 30 24:72 17

(Posledné dva tímy zostupujú, tretí od konca hrá baráž o udržanie sa)