Prezradila sa sama: Ako sa Emma Raducanu stala fanúšikom Tottenhamu?

Britská tenistka Emma Raducanu (19) trénovala na turnaji v Stuttgarte v drese futbalového klubu Tottenham Hotspur. Vyšlo teda najavo, komu tenistka, ktorá sa narodila v Kanade ako dieťa čínskych a rumunských rodičov a súťaží v britských farbách, fandí. Ako sa dostala k tomuto klubu Premier League?

Ale aj to, že kto vlastne komu robí reklamu – to je otázka, ktorú riešia zahraničné médiá. Najsenzačnejšia víťazka grandslamového turnaja – vlani na US Open prešla od kvalifikácie až k triumfu – získala šmahom ruky milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, ktorých väčšinu táto jej orientácia prekvapila.

Emma, ktorá pred pár dňami nepomohla Britkám k víťazstvu nad Češkami v Prahe v dueli Billie Jean King Cupu, to však veľmi rýchlo vysvetlila: „Môže za to môj tím. V podstate celý fandí Spurs a stále ma tlačila, aby som sa k nim pridala aj ja. Podvolila som sa, a dnes držím palce len tomuto klubu,“ napísala Emma, ktorá jedným dychom dodala, že futbal inak veľmi málo, alebo skôr takmer vôbec nesleduje...

„Počas európskeho šampionátu som držala palce Harrymu Kaneovi, netušiac, že hrá za Tottenham. Inak fandím juhokórejskému hráčovi Spurs Son Hung Minnovi. Takže dnes môžem povedať, že ak mám povedať, ktorému klubu držím palce, tak je to Tottenham.“

Raducanu trénovala na antuke v Stuttgarte vo vlastnom drese spomínaného klubu. Na chrbte má meno a číslo 10, ktoré v originále patrí práve ikone Spurs Kaneovi. Tá sa priznala, že ona veru tenis sleduje a Emme medzi prvými blahoželala k víťazstvu na minuloročnom US Open.