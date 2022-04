Kapitán Zlatých Moraviec Ďubek s ligovým rekordom: Dôchodok? Kým vládzem, chcem hrať!

Bol v tom kus symboliky! Na Veľkonočný pondelok prepísal futbalovú históriu kapitán Zlatých Moraviec Tomáš Ďubek (35). Proti Michalovciam vybehol na svoj 423. ligový zápas, čím prekonal rekord Viktora Pečovského (38), dnes už asistenta trénera MŠK Žilina.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

K úspechu mu blahoželal medzi prvými líder Zemplínčanov Igor Žofčák (39), ktorý nastúpil na svoj 419. duel. Už len títo dvaja mohykáni z prvej päťky sú aktívnymi hráčmi.

Ďubek bol verný v našej najvyššej súťaži len dvom klubom - za Ružomberok odkopal 315 zápasov, zvyšok v Zlatých Moravciach. Jednu sezónu strávil v Slovane Liberec a krátko pôsobil aj v maďarskom Zalaegerszegu. „Je to pekné a vysoké číslo. Asi až neskôr si uvedomím, čo som dosiahol. Teraz ma viac zaujíma naša klubová situácia a vyhnutie sa baráži,“ uviedol pre Nový Čas po remízovom súboji s Michalovcami, v ktorom asistoval na gól.

Zvolenský rodák absolvoval ligový debut v liptovskom tíme v roku 2004 proti Petržalke, keď naskočil na posledných desať minút. Z prílišnej nervozity si zabudol nasadiť aj chrániče. „Za moju dlhovekosť vďačím najmä dobrému zdraviu. Vyhýbali sa mi vážnejšie zranenia. Nikdy som nemaródoval dlhšie ako tri mesiace.“

Predpokladá, že o štyri roky starší Žofčák ho bude stíhať aj naďalej. Ani jeden z nich nemá odchod v pláne. „Do dôchodku sa nechystám. Futbal mi stále ‚chutí‘. Som zdravý a mužstvu ešte dokážem pomôcť. Pokiaľ to tak bude, nie je prečo končiť. Chcem hrávať, kým budem vládať. Na pokorenie zápasovej 500-ky však nemyslím,“ povedal s úsmevom.

Zmluvu vo ViOn-e má do tohto leta. Ak sa klub udrží medzi elitou, bude v ňom zrejme pokračovať. Rekordný počet štartov by vymenil za lepšie postavenie Zlatých Moraviec v tabuľke. „Rád by som v tíme ostal. Ako sa hovorí, na dohodu treba vždy dvoch. Verím, že odvrátime pád do baráže,“ uzavrel Ďubek.

Hráči podľa počtu ligových štartov

Tomáš Ďubek (35) - 423 štartov. Kluby: Ružomberok, Zlaté Moravce

Viktor Pečovský (38) - 422 štartov. Kluby: Banská Bystrica, Žilina

Igor Žofčák (39) - 419 štartov. Kluby: Ružomberok, Slovan, Michalovce

Miroslav Barčík (43) - 403 štartov. Kluby: Žilina, Trnava, Nitra

Martin Poljovka (47) - 404 štartov. Kluby: Banská Bystrica, Trnava