Wimbledon chystá radikálne rozhodnutie: Slávny turnaj bez Rusov a Bielorusov!

Organizátori grandslamového Wimbledonu údajne plánujú zakázať štart ruským a bieloruským tenistom na tohtoročnej edícii turnaja v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorú podporuje Bielorusko.

V stredu o tom informoval New York Times. Ak by sa tak stalo, Wimbledon by bol prvý tenisový turnaj, ktorý by neumožnil štartovať individuálnym ruským a bieloruským hráčom. Denník informuje, že zákaz mal potvrdiť vysokopostavený medzinárodný tenisový funkcionár, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, keďže nemôže informovať za organizátorov podujatia z All England Clubu.

O prestížne podujatie tak môžu prísť okrem iných druhý hráč svetového rebríčka Daniil Medvedev, ôsmy Andrej Rubľov, štvorka rebríčka WTA Arina Sobolenková z Bieloruska, pätnástka Anastasia Pavľučenkovová či osemnástka Victoria Azarenková. Tohtoročný grandslamový turnaj sa odohrá od 27. júna do nedele 10. júla.

Tenisoví organizátori krátko po začiatku vojny zakázali účasť Rusku a Bielorusku na Davisovom pohári a Pohári Billie-Jean Kingovej. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zároveň pozastavila členstvo Ruskej a Bieloruskej tenisovej federácii. Ruskí a bieloruskí hráči však mohli štartovať individuálne na turnajoch ATP a WTA pod neutrálnou vlajkou.