Z tohto dôvodu Ronaldo chýbal v utorňajšom zápase Premier League proti Liverpoolu.

V 7. minúte zápasu domáci fanúšikovia vzdali úctu Ronaldovi, ktorí sa pridali k potlesku na jeho počesť, čo bol odkaz na číslo dresu Portugalčana. V tom čase Liverpool viedol 1:0, napokon duel vyhral hladko 4:0.

