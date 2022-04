Craig Ramsay musel škrtať: Na zraze chýbal bronzový hrdina z Pekingu!

V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie pred prvým zrazom v rámci prípravy na MS vo Fínsku nastala jedna zmena. Chorého Pavla Regendu nahradil 17-ročný útočník Samuel Honzek.

Realizačný tím privítal v utorok na ZŠ v Trenčíne 23 hráčov, mnohí sa doteraz pripravovali individuálne alebo na neoficiálnych reprezentačných tréningoch v Bratislave.

Regendu nepustilo na zraz vírusové ochorenie. "Má aj veľké teploty. Sama Honzeka som videl na MS hráčov do 18 rokov, mal konzistentné výkony a odporučil mi ho aj tréner Ivan Feneš. Chceli sme vyskúšať aj Filipa Mešára, ale ten má problém s ramenom. Má pred draftom a nechceme riskovať. Bolo by to zbytočné," povedal manažér reprezentácie Oto Haščák.

Okrem Honzeka sa do kempu ponúkali aj ďalší hráči z úspešného tímu hokejistov do 18 rokov, Haščák dodal: "Dalibora Dvorského som videl počas sezóny, ale potrebuje zosilnieť. Fyzická kondícia ešte nie je na ideálnej úrovni, ale určite je to ašpirant na to, aby sme ho v budúcnosti vyskúšali. Ale ešte má čas."

V prvej nominácii trénera Craiga Ramsayho je šesť bronzových medailistov z februárových ZOH 2022 v Pekingu: brankári Patrik Rybár a Matej Tomek, obrancovia Michal Čajkovský, Peter Čerešňák, Mislav Rosandič a útočník Michal Krištof. Do prípravy sa už zapojil aj obranca zo zámorskej NHL Christián Jaroš.

Niektoré opory z Pekingu však na MS štartovať nebudú. "Braňo Konrád nepríde, to sme komunikovali už skôr, a ani Libor Hudáček. Čaká ho operácia, kde mu budú vyberať skrutky z nohy, jeho manželka bude rodiť. Zatiaľ sú otázni Marek Hrivík a Peter Cehlárik. U nich to vidím 50 na 50. Miloš Kelemen má vážnejšie zranenie v dolnej časti tela. Všetci mali dlhú sezónu a sú dokaličení. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, je to otvorené. Obranca Gernát má zlomenú kostičku, nejaké zranenia hlásia aj hráči z Třinca. Takže musíme počkať," povedal Haščák.

Lídrami v útoku by mali byť okrem medailistu z Pekingu Michala Krištofa aj Róbert Lantoši, Matúš Sukeľ či Adam Liška. Debutanti v národnom drese sú 24-ročný útočník Banskej Bystrice Alex Tamáši a mladý Honzek.

V rámci prvého bloku prípravy čakajú Slovákov dva prípravné zápasy proti Čechom. Uskutočnia sa vo štvrtok 21. apríla v Spišskej Novej Vsi (17.30) a v sobotu 23. apríla v Trenčíne (15.00).

Nominácia Slovenska na prípravné zápasy proti Česku (21. a 23. apríla):

Brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Denis Godla (HC Verva Litvínov), Matej Tomek (HC Kometa Brno)

Obrancovia: Martin Bučko (Bíli Tygři Liberec), Michal Ivan (Bíli Tygři Liberec), Peter Čerešňák (HC Plzeň), Christián Jaroš (New Jersey Devils), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce), Mislav Rosandič (Bíli Tygři Liberec)

Útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bíli Tygři Liberec), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Michal Krištof (HC Kometa Brno), Róbert Lantoši (Linköping), Adam Liška (Severstal Čerepovec), Tomáš Mikúš (HC Energie Karlovy Vary), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín), Miroslav Mucha (Lake Superior University), Matúš Sukeľ (HC Verva Litvínov), Alex Tamáši (HC´05 Banská Bystrica), Marek Valach (HK Dukla Trenčín), Samuel Honzek (Dukla Trenčín)

Program prvej časti prípravy:

21. apríl (17.30) - Slovensko - Česko (Spišská Nová Ves)

23. apríl (15.00) - Slovensko - Česko (Trenčín)

Ďalší program:

29. apríl (19.00) - Nemecko - Slovensko (Drážďany)

30. apríl (17.00) - Nemecko - Slovensko (Drážďany)

Kaufland Cup:

5. máj (neurčené) - Slovensko - Nórsko

7. máj (neurčené) - Slovensko - Francúzsko