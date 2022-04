Najskôr ich prijali za svoje, potom ich ale vykopli! Ukrajinská biatlonová reprezentácia sa rozlúčila s trojicou naturalizovaných biatlonistiek z Ruska Jekateriny Bechovej, Oksany Moskalenkovej a Oľgy Abramovovej.

Dôvodom je to, že všetky tri odišli na začiatku okupácie do Ruska. Oficiálne ale tréner Kolupajev uviedol, že nespĺňali kritéria pre to, aby sa dostali do tímu a poberali plat.

"Mrzí ma, keď sa takúto dôležitú správu dozvedá športovec z médií. Ale najväčšie nešťastie je, keď všetkým dokazujem, že nie som sfanatizovaná Ruska, že je to iba provokácia, ale aj tak ma vyhodia," napísala na Instagram jedna z vyhodených biatlonistiek Oľga Abramovová.