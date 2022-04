Skúsený obranca Martin Škrteľ (37) je po celú svoju kariéru známy svojou bojovnosťou a oddanosťou voči tímu, ktorého dres oblieka. Nie je tomu inak ani mimo ihriska, čo ukázal počas zápasu jeho Spartaku Trnava na pôde Serede.

Spoluhráčom síce priamo na trávniku pomôcť nemohol, no to mu nezabránilo v tom, aby im vyjadril hlasnú podporu. V priebehu stretnutia sa vybral do fanúšikovského kotla „bílych andelov", kde dostal možnosť viesť chorál a patrične si to užíval. Možno aj to naštartovalo Trnavčanov k tomu, aby v záverečnej dvadsaťminútovke strelili dva góly a obrali Sereď o všetky tri body.