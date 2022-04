Prepásli obrovskú šancu! Bitku o finále rozhodne 7. zápas v Bratislave!

Hokejisti Slovana nevyužili prvý postupový mečbal, keď v šiestom semifinále na ľade Košíc prehrali 2:4. Belasí pritom v polovici súboja viedli 2:0, ale nezvládli záver, keď inkasovali tri zásahy. O tom, ktorý z tejto dvojice bude hrať o titul, rozhodne dnešný 7. zápas v Bratislave o 18.30 hod.

Zverenci trénera Andreja Podkonického nastúpili pred vypredanou Steel arénou bez dvoch opôr – útočníkov Marcela Haščáka a Milana Kytnára. Napriek tomu sa slovanisti s touto citeľnou stratou dokázali vyrovnať a v polovici stretnutia viedli 2:0.

Všetko mali vo svojich rukách, ale zbytočný faul Belluša pomohol Košiciam vyrovnať a následne dokonať skvelý obrat. „Predtým prvým gólom domácich sme nevyužili presilovku a mohli sme viesť 3:0. Potom ešte prišiel nezmyselný faul, aký sa nemôže v takomto zápase stať, a súper bol zrazu na koni. Chceli sme remízu udržať do predĺženia, ale nezvládli sme to,“ povedal pre Nový Čas kouč belasých Podkonický, ktorý verí, že jeho zverenci zvládnu rozhodujúci súboj pred plným hľadiskom. „Urobíme všetko, aby sme postúpili do finále.“

Zatiaľ v tejto sérii platí - Môj dom, môj hrad, ale Oceliari to chcú dnes v Bratislave zmeniť a postúpiť do bojov o majstrovskú trofej. „Siedmy zápas je 50:50. Hneď ako sme prehrali piaty zápas v Bratislave, sme vedeli, že sa tam chceme vrátiť. Veríme si a verím, že to potvrdíme aj na ľade,“ reagoval útočník Košíc Marek Slovák.