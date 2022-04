Hrôzostrašný pád jedného z favoritov na Paríž - Roubaix: Všetko zapríčinil nepozorný fanúšik

Niečo vyše 7 kilometrov pred cieľom sa belgický cyklista snažil o prípravu čo najlepšej možnej pozície pred záverečným špurtom, avšak jeho plány na dobré umiestnenie zmaril nepozorný priaznivec. Pretekárov sa snažil povzbudiť potleskom, čo sa neukázalo ako práve najlepší nápad. O jeho ruky totižto Lampeart zavadil a nasledoval hrôzostrašný pád.

Rodák z Izegemu sa síce snažil udržať rovnováhu, ale nebolo už to v jeho silách. Zo zeme sa zdvíhal len veľmi ťažko a s vyčítavým pohľadom smerom k fanúšikovi. Napokon do cieľa obetavo došiel na 10. mieste.

🗣 "Oh my word, oh no!"



Horror moment as Yves Lampaert collides with a fan, denying him a podium at #ParisRoubaix 💔 pic.twitter.com/37CEfGSZs0