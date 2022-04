Kapitán na správnom mieste! Ikona West Hamu United po bujarých oslavách upratala celú šatňu

Skúsený anglický záložník patrí k dlhoročným oporám londýnskeho klubu a pre mladších spoluhráčov je príkladom nie len na ihrisku. Potvrdil to aj vo Francúzsku. Šatňu opúšťal ako jeden z posledných, no keď videl, ako ju jeho tím spustošil, bez váhania zobral metlu a v uteráku začal upratovať.

Pekné gesto niekdajšieho mládežnického reprezentanta sa okamžite začalo šíriť po sociálnych sieťach a opäť ukázal, prečo patrí k najobľúbenejším hráčom na Ostrovoch.

Says it all about this man.



Our 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 ❤️ pic.twitter.com/S7fb6koZyv