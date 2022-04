Bola to chyba! Po kontroverznom zákroku obrancu Košíc nemalo nasledovať trestné strieľanie

Obe semifinálové série Kaufland play-off Tipos extraligy prinášajú množstvo sporných momentov, ktoré rozhodcovia vyhodnocujú nesprávne, čím výrazne ovplyvňujú priebeh kvalitných súbojov. Naposledy sa predmetom diskusií stal zákrok obrancu Košíc Eduarda Šedivého na útočníka Slovana Andrewa Yogana.

Niečo vyše päť minút pred koncom riadneho hracieho času sa do úniku dostala domáca hviezda, no priamemu ohrozeniu chcel zabrániť rodák z Myjavy. Hlavný arbiter však jeho zákrok vyhodnotil ako faul a nekompromisne nariadil trestné strieľanie. Tréner Košičanov Dan Ceman po zápase označil toto rozhodnutie za chybné, no a za pravdu mu dal aj samotný inštruktor piateho semifinálového duelu medzi dvomi odvekými rivalmi. „Hlavný rozhodca urobil chybu. Súboj Šedivého a Yogana mal byť odmenený maximálne dvojminútovým trestom,“ konštatoval pre Hokejportal.net inštruktor zápasu.

Chybný verdikt rozhodcu následne sám faulovaný využil najlepším možným spôsobom. Trestné strieľanie chladnokrvne premenil, vďaka čomu zariadil klubu z hlavného mesta najtesnejšie víťazstvo 3:2 a Slovan v rovnakom pomere vedie aj v celej sérii.