Kariéru naštartoval v Košiciach, preslávil sa v Premier League: Nemanja Matič oznámil veľkú novinku!

Srbský futbalový stredopoliar Nemanja Matič (33) oznámil, že po tejto sezóne skončí po piatich rokoch svoje pôsobenie v Manchestri United. O svojom rozhodnutí už informoval nemeckého trénera Ralfa Rangnicka, ktorý do konca sezóny povedie "červených diablov".

Tridsaťtriročný Matič v roku 2009 vyhral s Košicami Slovenský pohár a potom prestúpil do Chelsea Londýn. Po hosťovaní vo Vitesse Arnheim a prestupe do Benficy Lisabon sa v roku 2014 vrátil do Chelsea, s ktorou získal tri majstrovské tituly. V roku 2017 ho Portugalčan Jose Mourinho získal pre MUFC, za ktorý až doposiaľ odohral vo všetkých súťažiach vyše 180 zápasov.

"Po veľmi dôkladnom zvážení som sa rozhodol, že táto sezóna bude pre mňa v drese Manchestru United posledná. Bolo obrovskou cťou a privilégiom hrať za tento veľký klub. Chcem vysloviť veľké ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí ma neustále podporovali. Teraz ešte urobím do konca sezóny všetko preto, aby sme so spoluhráčmi skončili v tabuľke čo najlepšie," citovala Matiča agentúra AFP.

Bývalý srbský reprezentant odohral v tejto sezóne 17 ligových zápasov a všetkých 8 v Lige majstrov. S Benficou vyhral portugalský titul, Ligový aj národný pohár, s "The Blues" FA Cup aj Ligový pohár.