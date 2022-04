Ani tentokrát nezaváhali: Slovenskí hokejisti si vybojovali návrat medzi elitu!

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po troch rokoch vrátili do elitnej kategórie MS. V piatok vo svojom štvrtom zápase domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS zdolali v Piešťanoch Dánsko 3:1, na čele tabuľky majú plný počet 12 bodov. Posledný duel na turnaji odohrajú v nedeľu proti Kazachstanu, v tabuľke ich nemôže už nikto predbehnúť.

Spolu so Slovákmi postúpi do A-kategórie aj druhý tím piešťanského turnaja, jeho meno bude známe až v nedeľu. Okrem zápasu Slovenska s Kazachstanom sa budú hrať duely Francúzsko - Japonsko a severské derby Dánsko - Nórsko.

Slováci zostúpili do I. divízie v sezóne 2018/2019, keď na MS vo Švédsku nezvládli stretnutia o udržanie so Švajčiarskom. Po prehre 1:2 na zápasy uplynuli od posledného vystúpenia slovenskej reprezentácie na MS tejto vekovej kategórie už tri roky.

Plány na rýchly návrat späť medzi elitu skrížila Slovákom pandémia koronavírusu. Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov sa mal pôvodne konať v Spišskej Novej Vsi v roku 2020, bol zrušený a pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnil ani o rok neskôr.



4. zápas turnaja A-skupiny I. divízie MS:

SLOVENSKO - Dánsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 8. Honzek (Repčík), 55. Kopecký (Čiernik, Štrbák), 57. Čiernik (Dvorský) - 7. Linde. Rozhodovali: Huber - Riecken (obaja Rak.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 5:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2738 divákov.

SR: Eliaš - Štrbák, Žabka, Moško, Nátny, Chromiak, Eperješi – Mišiak, Honzek, Repčík – Molnár, Dvorský, Čiernik – Kopecký, Šotek, Suchý – Gabriel, Jenčko, Križan

Dánsko: Steinbergs – Als, Stenbakken, Villadsen, Just, Nielsen, Grossmann, Rasmussen – Moelgaard, Schioldan, Linde – Mondrup, Petersen, Olsson – Thomsen, Ebener, Marloth – Pedersen, Gade, Marklund



Slováci začali dobre, súpera dostávali pod tlak, v piatej minúte Nátneho strela takmer prepadla brankárovi za chrbát. O dve minúty neskôr však Dáni udreli, keď Linde nádhernou strelou prekonal Eliaša - 0:1. O 98 sekúnd však bolo vyrovnané, Honzek si našiel pred bránkou odrazený puk a poslal ho do siete. Po tomto góle Slováci ešte viac zvýšili tempo, kombináciami na jeden dotyk zatlačili súpera do defenzívy, ale do vyloženej šance sa nedostali. V závere 1. tretiny sa však museli ubrániť pri početnej výhode Dánov.

V druhom dejstve si najskôr oba tímy zahrali presilovú hru, ale bez úspechu. Ďalších desať minút slovenskí hokejisti tlačili Dánov, dostávali sa do zakončenia, ale všetky strely brankár Steinbergs dobre videl. Severania mali obrovskú šancu v 33. minúte, keď Moelgaard z bezprostrednej blízkosti netrafil bránku. Potom mali opäť viac z hry Slováci, ale chýbal im nápad najmä vo finálnej fáze. Dáni dobre bránili priestor pred bránkoviskom a nedovolili súperovi dostať sa k odrazeným pukom.

Aj tretiu tretinu odštartoval tlak Slovákov, no ten utlmil faul Dvorského a Dáni nebezpečne pohrozili v presilovke. Potom pokračovalo dobýjanie tvrdej dánskej defenzívy, severania nepúšťali slovenských mladíkov do vyložených šancí. A keď aj nejaká strela prešla, vyriešil to spoľahlivý Steinbergs. Na triumf napokon pomohlo Slovákom šťastie. V presilovke sa puk po nevydarenej strele Čiernika dostal na hokejku Kopeckého a ten jemným tečom rozhodol. V závere už Dáni rezignovali, po ich ďalšom faule spečatil konečný výsledok Čiernik.



tabuľka po 4 zápasoch:

1. SLOVENSKO 4 4 0 0 0 22:8 12 *

2. Nórsko 4 3 0 0 1 22:10 9

3. Francúzsko 4 2 0 0 2 12:17 6

4. Kazachstan 4 2 0 0 2 12:18 6

5. Dánsko 4 1 0 0 3 12:12 3

6. Japonsko 4 0 0 0 4 8:23 0

* postup do A-kategórie MS