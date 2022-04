Mal by Elon Musk prehodnotiť svoju investíciu? Priaznivci tohto klubu o to žiadajú

Elon Musk (50) prednedávnom oznámil, že ponúkol 43 miliónov dolárov za sociálnu sieť Twitter. Fanúšikovia futbalového Manchestru United ho prosia, aby namiesto toho kúpil klub Premier League.

Fanúšikovia Manchestru United vyzvali Elona Muska, aby kúpil klub Premier League od Glazerovcov po tom, ako majiteľ Tesly prezradil, že ponúkol 43 miliárd dolárov za sociálnu sieť Twitter.

Jeden z fanúšikov napísal: "Kúpte Manchester United a investujte 2 miliardy dolárov na podpísanie všetkých mladých najlepších hráčov na svete. Verte mi, čoskoro na tom zarobíte a urobíte tým na Twitteri poriadny hluk. Nekupujte Twitter!" Zatiaľ čo ďalší pridal výzvu: "Elon Musk je skutočný Iron Man. Kúp Manchester United a urob nejaké šialené veci, Elon!"

How about buying Manchester United instead of twitter, @elonmusk — sam_c345 (@C345Sam) April 14, 2022

@elonmusk sir Elon musk, can you buy @ManUtd from the Glazers, pls and ty — johnathan (@xojohnqthan) April 15, 2022

@elonmusk please buy @ManUtd not Twitter. Take us back to the top — Shirwin (@loopdiznizy) April 15, 2022