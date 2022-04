Tréner futbalistov Žiliny Černák má pred duelom v Dunajskej Strede starosti: Nechceme vyplakávať!

Ukončia dnes dlhoročné prekliatie? Sedem rokov nevyhrali futbalisti Žiliny na ihrisku Dunajskej Stredy. Naposledy sa im to podarilo 15. mája 2015, keď si zásluhou gólu Lukáša Čmelíka (26) odviezli zo Žitného ostrova všetky tri body. Šošoni zdolali DAC vysoko 6:0 aj v októbri pred šiestimi rokmi, no zápas sa vtedy hral na neutrálnej pôde v Senci.

Žiline sa nedarí proti Dunajskej Strede ani v tejto sezóne. Prehrala oba zápasy v základnej časti a v skupine o titul jej minulý mesiac doma uniklo cenné víťazstvo v poslednej minúte riadneho hracieho času. Žlto-zelení ťahajú šnúru bez výhry od polovice februára, keď zdolali pod Dubňom Michalovce. Je to zároveň ich jediný tohtoročný triumf.

„Víťazná emócia nám veľmi chýba a chalani ju potrebujú. Ich túžba na tréningoch je veľká. Verím, že ju ukážeme aj v zápase. Hráči by si konečne zaslúžili víťazstvo,“ povedal pre klubovú stránku tréner Peter Černák. Na Žitnom ostrove mu dnes bude okrem iných chýbať aj vykartovaný tandem Filip Mráz - Benson Anang.

Žilina bola vlani po polovici bojov v skupine o titul na 4. mieste. V tejto sezóne prišiel pád, dnes ju klub zo severu Slovenska uzatvára na šiestej pozícii. Pohárová Európa je dávno fuč. „Vieme, čo sa deje. Nevyhovárame sa a ani si nezakrývame oči. Obmena kádra bola výrazná, do toho prišli aj zdravotné výpadky. Chalanom stále vštepujeme, že tvrdá robota sa raz vyplatí. Už si zaslúžia odmenu v podobe víťazstva. Potrebujú aj trochu šťastia.“

V kádri šarapatí choroba, ktorú si viacerí hráči priniesli z reprezentačného zrazu mužstva do 21 rokov. Naposledy proti Trnave vypadli aj kapitán Jakub Paur s Matúšom Rusnákom. Ani pred dnešným duelom v MOL aréne nie je zdravotná situácia uspokojujúca. „Nelepší sa to, skôr naopak. Nie je to optimálny stav. Nechceme vyplakávať. Musíme hľadať riešenia v rozostavení i na hráčskych pozíciách. Cieľom je dostať zo zdravých hráčov to najlepšie a poskladať čo najsilnejší tím,“ dodal ustarostený Černák.