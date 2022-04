Skaut Washingtonu Capitals Peter Ihnačák pozorne sleduje MS 18 v Piešťanoch: Slafkovský? Všetci z NHL o ňom vedia!

Držia sériu neporaziteľnosti. Slovenskí hokejisti spravili na MS 18 v Piešťanoch dôležitý krok k triumfu. Na domácom turnaji totiž zdolali vo štvrtok rovesníkov z Francúzska vysoko 6:3. Výkony nielen našich mladíkov sleduje pozorným okom aj dlhoročný skaut Peter Ihnačák (64). Po desiatich rokoch strávených v Toronte Maple Leafs dnes pracuje pre Washington Capitals.

V rozhovore pre Nový Čas prezradil mnoho zaujímavostí zo zákulisia najslávnejšej hokejovej ligy, ale opísal aj potenciál našich talentov, ktorí by mohli v najbližších rokoch výrazne mútiť vody v zámorskej profilige.

Podarí sa tomuto tímu postúpiť?

- Myslím si, že mladí Slováci by mali postúpiť. Majú tú silu a zaslúžia si to. Slovenský hokej ide dopredu a na chlapcov, ktorí nám teraz dorastajú, je radosť sa pozerať.

O čom je primárne vaša práca skauta NHL?

- Ako skauti robíme pre niektoré mužstvo z NHL. Cestujeme po zápasoch a hľadáme talenty, ktoré zaraďujeme do rebríčka. Potom na drafte dúfame, že sa nejaký náš favorit presadí.

Na aké vlastnosti kladiete u hráča najväčší dôraz?

- Pre slovenských hráčov je dobré, keď okrem talentu ukážu aj charakter. Hlavne v Kanade je charakter dôležitý. Tam si vážia typy, ktoré pre víťazstvo urobia naozaj všetko. Hráč, ktorý sa nedokáže obetovať kvôli tímovému víťazstvu, nemá veľkú budúcnosť. Taký väčšinou sklame v dôležitých zápasoch.

Máte pri osobnom rozhovore s hráčom nejaké otázky - chytáky, ktorými sa snažíte z neho dostať niečo, čo by sa vám inak nepodarilo?

- My vo Washingtone nechceme chlapca dostať do situácie, že by povedal niečo zle. Dáme si kontakt z očí do očí, ale žiadne chytáky. Zbytočne nechceme stratiť dobrého hokejistu.

Čo hovoríte na Juraja Slafkovského? Už teraz útočí na post celkovej jednotky draftu…

- Mám zakázané rozprávať o umiestneniach v rebríčku, ale Juraj ukazuje, že je vynikajúci hokejista. Všetci skauti o ňom a jeho kvalitách vedia. Je to proste fantastický hráč. Určite bude veľmi vysoko.

Má Juraj charakterové vlastnosti na správnom mieste?

- Má všetko. Má talent, veľkú postavu i charakter. Vidíte to v zápasoch, keď nemá problém sa postaviť za menšieho spoluhráča, poctivo bráni a vo všetkých zápasoch dáva 100 percent. Či sa vyhráva, alebo prehráva, je to líder, ktorý sa nebojí zobrať zodpovednosť.

Vo Washingtone sa zase v dobrom svetle ukazuje Martin Fehérváry…

- Martin je neuveriteľný bojovník. Tam je tiež ten charakter! Taký hráč potom chodí každý deň do haly s nadšením na tréningy s tým, že sa chce neustále zlepšovať a chce niečo dosiahnuť. Je radosť sa na neho dívať.