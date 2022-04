Ukrajinský tréner Vernidub o ruských okupantoch: Je to biomasa oviec a somárov!

Tri dni po ruskej invázii narukoval do armády! Jurij Vernidub (56), ukrajinský tréner futbalistov moldavského tímu Šeriff Tiraspoľ, aktívne bráni vlasť v delostreleckej batérii. Vedenie klubu to pár hodín ani nevedelo, no nakoniec pochopilo vážnosť situácie i odvážne rozhodnutie šéfa lavičky.

Rodák zo Žitomira teraz prehovoril o náročnosti boja v prvej línii. Vernidub to berie ako osobnú zodpovednosť postaviť sa na odpor ruským okupantom. Zatiaľ na nich zoči-voči nenarazil, ale vraj vie, ako by sa v takej situácii zachoval. „Nerozmýšľal by som ani minútu, nie je mi ich ľúto. Nemôžem povedať, že sú to ľudia. Nemôžem ich nazvať ani zvieratami, pretože aj tie majú srdce a dušu. Oni nie. Je to biomasa oviec a somárov. Žilo sa nám dobre a všetky problémy sme si vyriešili sami. Som pokojný človek, ale to, čo vidím, sa slovami ani nedá opísať,“ povedal v rozhovore pre kanál Pressing na YouTube.

Skúsený tréner hral počas aktívnej činnosti tri roky aj za ruský špičkový klub Zenit Petrohrad. S Tiraspoľom, s ktorým má zmluvu do konca roka 2024, po vypuknutí vojny prerušil spoluprácu. Na ako dlho, nie je známe. Nová „práca“ je podľa neho veľmi ťažká a vyčerpávajúca. Je však pripravený na čokoľvek, len aby jeho národ vojnu vyhral. „Je to plánovaná genocída ukrajinského ľudu. Čo robím? Všetko, čo je potrebné. Od rána do večera. Našou úlohou je pripraviť chlapcom všetko, aby mohli poslať nepriateľovi ,darčeky‘.“

V deň, keď sa začala ruská agresia, sedel na lavičke moldavského klubu, ktorý neuspel v odvete 16-finále Európskej ligy na ihrisku portugalskej Bragy. Rýchlo sa vrátil do Záporožia a bez váhania vstúpil do ozbrojených síl Ukrajiny, kde sa stretol so svojím bratom. Obaja veria v konečné víťazstvo a lepšiu budúcnosť krajiny. „Keby niekto predpovedal, že bude vojna, myslel by som si, že je to chorý človek, že sa to nemôže stať. Život je však taký. Nemôžem ani vyjadriť, čo cítim v duši. Naozaj som si nikdy nepomyslel, že k tomuto raz príde,“ dodal Vernidub.