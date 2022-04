Zdeno Chára sa zapísal do histórie NHL: TOTO dokázali pred ním len traja hráči!

Zdeno Chára zaznamenal svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Slovenský obranca skóroval 68 sekúnd pred koncom duelu na ľade Pittsburghu, v ktorom jeho New York Islanders prehral 3:6.

Štyridsaťpäťročný Chára v čase 58:52 znížil manko Islanders na 3:5, keď sa po vyhratom buly presadil prudkou strelou od mantinelu ponad rameno brankára Tristana Jarryho. "Konečne to tam padlo. V tejto sezóne som mal už na gól dosť príležitostí, niekedy to skončilo na žŕdke. Nebudem klamať, streliť gól v NHL je vždy fajn, no dúfam, že ten môj ďalší nám pomôže vyhrať zápas," povedal pre zámorské médiá 45-ročný Chára.

Pittsburgh potom ešte pridal šiesty gól do prázdnej bránky z hokejky Jakea Guentzela, autora dvoch presných zásahov a dvoch asistencií. Chára v 64 dueloch v tomto ročníku nazbieral 11 bodov (1+10). Bez streleného gólu ukončil len svoju prvú sezónu v NHL, keď v ročníku 1997/1998 odohral 25 zápasov. V uplynulej sezóne skóroval v drese Washingtonu dvakrát. Teraz dal svoj prvý gól za 109 zápasov, za Islanders predtým naposledy skóroval pri svojej prvej anabáze v klube ešte 12. januára 2001, rovnako v Pittsburghu.

Chara's first goal as an Islander since... Jan 12 2001 🤯 pic.twitter.com/4N54IWw2nf April 15, 2022

V noci na piatok hral 17:49 min, mal mínusový bod a dve strely na bránku. Podľa espn.com sa Chára stal štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval vo veku 45 a viac rokov. Pred ním to dokázali Gordie Howe, Jaromír Jágr a Chris Chelios. Podľa instagramu everydayisles ubehlo medzi predchádzajúcim a terajším gólom Cháru v drese Islanders 1481 zápasov a 7762 dní.