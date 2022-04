Xavi po fiasku FC Barcelona: To, čo sa dialo na štadióne, je neprijateľné

Tréner Xavi Hernandez (42) neskrýval po vypadnutí futbalistov FC Barcelona vo štvrťfinále Európskej ligy rozčarovanie z enormného počtu fanúšikov Eintrachtu Frankfurt v odvete na štadióne Camp Nou.

Nemecký klub dostal oficiálne k dispozícii iba 5000 vstupeniek, no odhadovaný počet jeho priaznivcov na tribúnach sa vyšplhal na 30-tisíc.

"Toto nemôžeme dopustiť. Atmosféra nám určite nepomohla a klub zisťuje, prečo sa to stalo. Vyzeralo to skôr ako finále s rozdeleným štadiónom," hneval sa Xavi, ktorého zverenci po remíze 1:1 na ihrisku súpera prehrali v domácej odvete nečakane 2:3 a so súťažou sa rozlúčili. Barcelona zároveň ukončila impozantnú sériu 23 zápasov bez prehry v riadnom čase.

Pomer síl na tribúnach prekvapil aj obrancu Ronalda Arauja: "Bol som prekvapený, koľko tu bolo fanúšikov Eintrachtu. Klub by sa mal na to pozrieť."

Prezident katalánskeho klubu Joan Laporta označil vzniknutú situáciu za škandál. "Cítim sa trápne. Hanbím sa a je mi to naozaj ľúto," uviedol Laporta podľa portálu The Athletic.

Frankfurt sa na štadióne súpera ujal vedenia už v 4. minúte, keď Filip Kostič premenil pokutový kop nariadený za faul na Jespera Lindströma v šestnástke. V 36. minúte sa po oblúčiku Kostiča dostal k lopte Rafael Borre a tvrdou strelou pod brvno prekonal Marca-Andreho ter Stegena - 0:2.

V 67. minúte zasadil Barcelone tretí úder opäť Kostič. Domácim sa už podarilo v nadstavení iba skorigovať na 2:3 vďaka Sergiovi Busquetsovi a Memphisovi Depayovi. Frankfurt sa v semifinále stretne s anglickým West Ham United. Druhú dvojicu tvoria RB Lipsko a Glasgow Rangers.