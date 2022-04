Feneš má za sebou jeden z najťažších zápasov kariéry: Odľahlo mi

Pre trénera slovenských hokejistov do 18 rokov Ivana Feneša bol štvrtkový zápas proti Francúzsku v A-skupine I. divízie MS jeden z najťažších v kariére.

Slováci si v ňom poradili v Piešťanoch s dovtedy nezdolaným súperom 6:3 a urobili dôležitý krok k triumfu na domácom turnaji.

Fenešovi zverenci viedli po 1. tretine 1:0, v druhej sa naťahovali so súperom o každý gól. Za stavu 4:3 potom zlomili húževnatých Francúzov až v tretej tretine. "Až keď zaznela siréna, tak som si bol istý. Odľahlo mi, bol to jeden z tých ťažších zápasov v mojej kariére," povedal Feneš.

Slovenskí mladíci si upevnili post lídra tabuľky, na jej čele majú plný počet 9 bodov. Postup si mohli vybojovať už vo svojom štvrtom dueli v piatok od 19.00 h proti Dánsku. Na turnaji sa stretnú ešte s Kazachstanom v nedeľu 17. apríla o 19.00 h. "Zápas s Dánskom bude o tom, že nám súper nič nedaruje a budeme si to musieť odrobiť. Ak si niekto myslel, že to bude ľahký turnaj, ten sa mýlil. Je to pre nás tvrdá drina, ale zvládneme to," vyhlásil Feneš.

Rozhárané dve tretiny niektorí hráči odôvodnili aj tým, že súpera možno trochu podcenili. Feneš k tomu povedal: "Sú to mladí chlapci plní energie. O chvíľu budú títo hráči v A-tíme a takéto zápasy sú pre nich obrovskou skúsenosťou do ďalších rokov."

Mladí slovenskí hokejisti majú za sebou aj skvelé piešťanské publikum, ktoré ich ženie dopredu, hráči sa chcú v niektorých momentoch až príliš ukázať divákom. "Možno to je vidieť na našej hre, ale chýba nám dosť skúsených hráčov, ktorí by niektoré situácie riešili inak. Ale máme skvelú generáciu a aj oni takéto zápasy potrebujú hrať," povedal tréner.

Kolektívnu silu Slovákov demonštroval gól na 6:3, keď najskôr Molnár a po ňom aj Čiernik mohli skórovať do prázdnej bránky, obaja však ponúkli prihrávkou túto radosť Dvorskému. "Bola to ukážka toho ako sú zohratí. A to, že si doprajú, je znakom toho, že vnútri je tím veľmi silný," uzavrel Feneš.