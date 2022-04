Fehérváry má spoločný rituál s Ovečkinom: Ako ho prezývajú spoluhráči v kabíne?

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry (22) v jeho nováčikovskej sezóne v zámorskej NHL v drese klubu Washington Capitals púta pozornosť nielen množstvom rozdaných bodyčekov, ale aj hrou v ofenzíve.

V 70 zápasoch ročníka 2021/2022 skóroval už osemkrát a dokopy nazbieral 15 bodov. Naplno sa etabloval v silnom mužstve a dostáva veľa priestoru na ľade. Ak by sa mu s tímom okolo kapitána Alexandra Ovečkina nepodarilo postúpiť do play-off, chcel by reprezentovať Slovensko na jeho tretích majstrovstvách sveta.

"Chcel by som ísť na šampionát. Rád by som si zahral vo Fínsku," povedal 22-ročný Bratislavčan v rozhovore pre denník Šport. Fehérváry je aktuálne druhým najlepším nováčikom v NHL v počte bodyčekov. Podľa jeho slov neplánuje svoj tvrdý herný štýl zmeniť napriek tomu, že to jeho telu dáva zabrať: "Bolí to, ale hrám tak celý život. Snažím sa byť agresívny a byť typ hokejistu, proti ktorému nechcete hrať. Mám veľa modrín, aj teraz na konci základnej časti som dobitý. Hrať NHL je veľmi náročné a o to viac, ak ju hráte mojím štýlom."

Fehérváry má však aj iné prednosti ako tvrdú hru a dobré bránenie. "Na bodyčeky sa nezameriavam. Snažím sa aj tvoriť hru, s mojím korčuľovaním mám v tom veľkú výhodu. Viem tiež vytvoriť šance pre spoluhráčov a sám sa do nich dostať," opísal svoje silné stránky. Okrem toho sa mu darí aj skórovať, veď v ostatných štyroch zápasoch strelil tri góly. Aj keď patrí k najvyťažovanejším hráčom Capitals, v presilových hrách ho tréner zatiaľ nevyužíva. "Pevne verím, že si v početnej výhode zahrám. Budem pracovať na zlepšení držania puku a sebavedomí s ním. Treba hrať s väčším pokojom a vidieť lepšie hru, ak chcete byť v podobných situáciách na ľade," pokračoval mladý slovenský obranca.

So zvyšujúcim sa časom na ľade sa Fehérváry cíti stále lepšie. "Stále som len nováčik, ale cítim sa vo väčšej pohode, keď dostávam pravidelne šancu a hrám veľa. Inak ma berú aj spoluhráči," priznal slovenský hokejista, ktorý má dobrý vzťah aj s kapitánom Ovečkinom. Dokonca majú spoločný rituál. "Volajú ma 'Martini' a keď ideme na ľad, tak 'Ovi' povie, že niekto by si dal poldeci martini," prezradil bratislavský rodák pre Šport.

Fehérváry sleduje aj svojich krajanov v iných tímoch NHL či z reprezentácie. Neteší ho súčasná situácia jeho najlepšieho kamaráta Adam Ružičku v klube Calgary Flames. Aj keď v 25 zápasoch tejto sezóny strelil päť gólov a pridal štyri asistencie, často sedáva na tribúne. "Má to náročné. Som z toho šokovaný. Adam hrá výborne, videl som to aj vo vzájomnom zápase. Je mi ho ľúto. Calgary má nabitú zostavu, ale nemyslím si, že by s ním mali takto zaobchádzať. Verím, že všetko zlé sa mu dvakrát vráti v dobrom. NHL si zaslúži," pokračoval účastník MS v rokoch 2018 a 2019.

Pred mesiacom a pol zaznamenal slovenský hokej historický úspech v podobe bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu. Fehérváry sledoval zápas o bronz proti Švédsku na Times Square v New Yorku, kde bol práve so svojou priateľkou.

Spoluhráči vo Washingtone sa ho pýtali aj na výkony Juraja Slafkovského, najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja. "Je to fenomén. Takto vystrieľať medailu pre tím v sedemnástich, to sa len tak nevidí. Na zimnej olympiáde hral obdivuhodne. Je výborný hokejista a verím, že sa mu bude dariť aj v NHL. Už budúci rok by mohol byť v profilige," dodal Fehérváry.