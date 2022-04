Zdeno Chára si otvoril strelecký účet! Pittsburgh a Tampa s istotou play off

Zdeno Chára zaznamenal svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Slovenský obranca skóroval 68 sekúnd pred koncom duelu na ľade Pittsburghu, v ktorom jeho New York Islanders prehral 3:6.

Bodoval aj Erik Černák, ktorý prispel asistenciou k triumfu Tampy Bay nad Anaheimom 4:3 po predĺžení. Tampa si rovnako ako Pittsburgh zabezpečila postup do play off.

Štyridsaťpäťročný Chára v čase 58:52 znížil manko Islanders na 3:5, keď sa po vyhratom buly presadil prudkou strelou od mantinelu ponad rameno brankára Tristana Jarryho. "Konečne to tam padlo. V tejto sezóne som mal už na gól dosť príležitostí, niekedy to skončilo na žŕdke. Nebudem klamať, streliť gól v NHL je vždy fajn, no dúfam, že ten môj ďalší nám pomôže vyhrať zápas," povedal pre zámorské médiá Chára.

Pittsburgh potom ešte pridal šiesty gól do prázdnej bránky z hokejky Jakea Guentzela, autora dvoch presných zásahov a dvoch asistencií. Chára v 64 dueloch v tomto ročníku nazbieral 11 bodov (1+10). Bez streleného gólu ukončil len svoju prvú sezónu v NHL, keď v ročníku 1997/1998 odohral 25 zápasov. V uplynulej sezóne skóroval v drese Washingtonu dvakrát. Teraz dal svoj prvý gól za 109 zápasov, za Islanders predtým naposledy skóroval pri svojej prvej anabáze v klube ešte 12. januára 2001, rovnako v Pittsburghu. V noci na piatok hral 17:49, mal mínusový bod a dve strely na bránku. Pittsburgh už má vo vrecku miestenku vo vyraďovačke, kde sa predstaví šestnástykrát za sebou. To je momentálne najdlhšia séria spomedzi všetkých klubov severoamerických profesionálnych súťaží.

Dvojnásobný obhajca titulu Tampa nebude chýbať v play off ôsmykrát z uplynulých deviatich sezón. Môže sa stať prvým tímom s víťazným hetrikom v Stanleyho pohári od štvorročného kraľovania Islanders v období 1980 až 1983. Tampa pritom bola v súboji s Anaheimom blízko k prehre, ale Nikita Kučerov vyrovnal 12,3 sekundy pred koncom tretej tretiny na 3:3 a Anthony Cirelli v predĺžení rozhodol. Černák bol na začiatku akcie, po ktorej Alex Killorn v 17. minúte zvýšil náskok domácich na 2:0. Celkovo odohral 19:50 min s mínusovým bodom a piatimi bodyčekmi. V sezóne má za 47 duelov na konte 9 bodov (1+8).

Toronto si doma poradilo s Washingtonom 7:3, po dva góly si pripísali William Nylander, Michael Bunting a Iľja Michejev. Auston Matthews mal dve asistencie a dostal sa na 101 bodov (58+43) v tejto sezóne. Cez stobodovú hranicu sa prehupol ako tretí hráč klubovej histórie. Slovenský obranca Martin Fehérváry strávil v drese Capitals na ľade 20:18 min s dvoma mínusovými bodmi, jednou strelou a piatimi "hitmi".

Marián Studenič odohral niečo viac ako sedem minút a mal dve strely pri prehre Dallasu s Minnesotou 2:3 po predĺžení. Andrej Sekera chýbal v zostave domácich. Víťazný zásah si pripísal Frederick Gaudreau, ktorý si konto obohatil aj o dve asistencie. Kevin Fiala strelil za Minnesotu dva góly.

New Jersey prehralo na ľade Colorada 1:3. Tomáš Tatar sa v drese hostí do bodovania nezapísal, mal minutáž 14:47 a jeden mínusový bod. Jediný gól "diablov" dal Jesper Bratt, za Colorado sa bilanciou 1+1 prezentoval Artturi Lehkonen. "Lavíny" ako najlepší tím súťaže vyhrali ôsmy duel za sebou.

Vladimir Tarasenko zažiaril piatimi bodmi pri výhre St. Louis na ľade Buffala 6:2. K trom gólom pridal dve asistencie a dosiahol tak svoje kariérne maximum. Jeho center Robert Thomas zaznamenal päť asistencií a bodoval už v jedenástom stretnutí za sebou. St. Louis ťahá šnúru siedmich víťazstiev.

Hetrikom sa blysol aj Leon Draisaitl a výrazne tak pomohol Edmontonu k triumfu na ľade Nashvillu 4:0. Čisté konto s 30 zákrokmi predviedol brankár Mike Smith, bolo jeho prvé v ročníku a 43. v kariére. Draisaitl nastrieľal v sezóne 54 gólov, o štyri menej ako líder súťaže v tejto štatistike Auston Matthews.

Vancouver so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom iba na striedačke deklasoval doma Arizonu 7:1, päť asistencií nazbieral J. T. Miller.

Alex Nedeljkovic "vygumoval" Carolinu a 46 zákrokmi priviedol Detroit k víťazstvu 3:0 na ľade svojho bývalého klubu. Bol to jeho v poradí tretí "shutout" v sezóne.

Boston si pripísal tretiu prehru za sebou. Ottawe podľahol 2:3 a nezískal tak ešte definitívu postupu do vyraďovačky.

NHL - výsledky:

Boston - Ottawa 2:3

Góly: 7. McLaughlin (N. Foligno, Lazar), 20. Frödén (Grzelcyk, T. Hall) – 21. B. Tkachuk (Stützle), 30. Norris (Batherson, Stützle), 31. Stützle (Brännström, B. Tkachuk)

Buffalo - St. Louis 2:6

Góly: 13. R. Asplund (Jokiharju), 25. Tuch (Power, Tage Thompson) – 20. Perron (Krug, Tarasenko), 21. Saad (R. Thomas, Tarasenko), 28. Tarasenko (Bučnevič, R. Thomas), 33. Tarasenko (Krug, R. Thomas), 47. Bučnevič (Parayko, R. Thomas), 58. Tarasenko (Bučnevič, R. Thomas)

Carolina - Detroit 0:3

Góly: 40. Seider (Dylan Larkin, Bertuzzi), 44. Erne (Stephens), 54. Zadina (Hronek)

Pittsburgh - NY Islanders 6:3

Góly: 5. Letang (Guentzel, Crosby), 9. D. Heinen (Boyle, Blueger), 33. Guentzel (Crosby), 51. Crosby (Guentzel, Matheson), 58. B. McGinn (J. Carter, Blueger), 60. Guentzel – 26. Parise (Barzal), 58. A. Lee (Nelson), 59. Chára (Nelson)

Tampa Bay - Anaheim 4:3 pp

Góly: 3. Colton (Stamkos), 17. Killorn (Cirelli, Černák), 60. Kučerov (Stamkos, Perry), 62. Cirelli (Killorn, Sergačov) – 24. Henrique (Shattenkirk, Fowler), 31. Henrique (Getzlaf), 31. T. Terry (Šustr, Getzlaf)

Toronto - Washington 7:3

Góly: 5. Bunting (Marner, Matthews), 14. W. Nylander (Engvall, Muzzin), 31. Ljubuškin (Rielly, Tavares), 31. W. Nylander (Rielly, Tavares), 35. Michejev (Matthews), 37. Bunting (Engvall), 42. Michejev (Ljubuškin, Tavares) – 31. Carlson, 40. T. Wilson (Eller), 52. N. Dowd (T. van Riemsdyk, Johan Larsson)

Dallas - Minnesota 2:3 pp

Góly: 27. J. Robertson (Hintz, Pavelski), 41. J. Robertson (Hintz, M. Heiskanen) – 3. K. Fiala (F. Gaudreau, Boldy), 32. K. Fiala (F. Gaudreau), 62. F. Gaudreau (M.-A. Fleury)

Nashville - Edmonton 0:4

Góly: 9. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 33. Draisaitl (Hyman), 36. Nurse (E. Kane, Ceci), 52. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins)

Chicago - San Jose 5:4 pp a sn

Góly: 2. P. Kane (D. Strome, DeBrincat), 34. T. Raddysh (S. Jones, P. Kane), 39. de Haan (P. Kane, DeBrincat), 45. D. Strome (S. Jones, DeBrincat), rozh. náj. DeBrincat – 5. T. Meier (B. Burns, M. Ferraro), 36. Reedy (Nieto, Chmelevski), 46. Balcers (Couture, E. Karlsson), 57. Jaycob Megna (T. Meier, Hertl)

Calgary - Vegas 1:6

Góly: 11. D. Dubé (Toffoli, Backlund) – 14. Eichel (Marchessault, Janmark), 25. Dadonov (N. Roy, W. Karlsson), 29. Amadio (W. Karlsson), 30. Marchessault (Janmark, B. Hutton), 38. N. Roy (Theodore, Marchessault), 59. W. Karlsson (Dadonov)

Colorado - New Jersey 3:1

Góly: 24. L. O'Connor (Helm, Manson), 28. Burakovsky (Lehkonen), 35. Lehkonen (Rantanen, Makar) – 52. Bratt (Zacha)

Vancouver - Arizona 7:1

Góly: 11. Chiasson (J. T. Miller, Q. Hughes), 20. Dries (B. Hunt, Ekman-Larsson), 25. Elias Pettersson (Q. Hughes, J. T. Miller), 36. Podkolzin (J. T. Miller, Q. Hughes), 36. Garland (Podkolzin), 40. Podkolzin (J. T. Miller), 49. Chiasson (J. T. Miller, T. Myers) – 31. Ladd (Kessel, J. Moser)

Postupujúci do play off:

Východná konferencia

Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay

Západná konferencia

Centrálna divízia: Colorado