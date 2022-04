Pražská Slávia vypadla z pohárovej Európy, podobný osud čakal slávnu Barcelonu

Futbalisti Slavie Praha v zostave so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nepostúpili do semifinále Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrťfinálovej odvete prehrali na domácej pôde s Feyenoordom Rotterdam 1:3, v prvom dueli v Holandsku sa zrodila remíza 3:3

Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sa prebojovali do semifinále Európskej ligy UEFA. Po domácej remíze 1:1 vo štvrťfinálovej odvete prekvapujúco zvíťazili na pôde FC Barcelona 3:2. Ukončili tak impozantnú sériu Kataláncov, ktorí neprehrali v riadnom hracom čase 23 zápasov. V semifinále nastúpi Eintracht proti West Hamu United, anglický tím triumfoval na štadióne francúzskeho Olympique Lyon 3:0.

Frankfurt sa na Camp Nou ujal vedenia už v 4. minúte, keď Filip Kostič premenil pokutový kop nariadený za faul na Jespera Lindströma v šestnástke. Barcelona mohla vyrovnať po voleji Ronalda Arauja, ktorý Kevin Trapp vytlačil na roh. V 36. minúte sa po oblúčiku Kostiča dostal k lopte Rafael Borre a tvrdou strelou pod brvno prekonal Marca-Andreho ter Stegena - 0:2. V 67. minúte zasadil Barcelone ďalší úder Kostič. Domácim sa v závere už podarilo iba znížiť na 2:3 vďaka Sergiovi Busquetsovi a Memphisovi Depayovi.



Futbalisti RB Lipsko sa stali prvými semifinalistami po víťazstve 2:0 na štadióne Atalanty Bergamo 2:0. O triumfe bundesligistu rozhodol dvoma gólmi Francúz Christopher Nkunku. V 19. minúte sa presadil po krídelnej akcii Rakúšana Konrada Laimera a v závere premenil pokutový kop. V úvodnom zápase sa na nemeckej pôde zrodila remíza 1:1. Semifinálovým súperom Lipska bude Glasgow Rangers, ktorý v domácej odvete v Ibrox Parku zdolal Sporting Braga 3:1 po predĺžení.



odvety štvrťfinále EL 2021/2022:

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:2)

Góly: 90+1. Busquets, 90+10. Depay (z 11 m) - 4. a 67. Kostič (prvý z 11 m), 36. Borre, ČK: 90.+10 N'Dicka (Eintracht) po druhej ŽK/

/prvý zápas: 1:1, postúpil Eintracht/



Olympique Lyon - West Ham United 0:3 (0:2)

Góly: 38. Dawson, 44. Rice, 48. Bowen

/prvý zápas: 1:1, postúpil West Ham/



Glasgow Rangers - Sporting Braga 3:1 pp (2:1, 2:0)

Góly: 2. a 44. Tavernier (druhý z 11 m), 101. Roofe - 83. Carmo, ČK: 42. Tormena, 105. Medeiros (obaja Braga)

/prvý zápas: 0:1,, postúpil Glasgow/



Atalanta Bergamo - RB Lipsko 0:2 (0:1)

Góly: 19. a 87. Nkunku (druhý z 11 m)

/prvý zápas 1:1, postúpilo Lipsko/



Feyenoord mal vo vypredanom Edene raketový štart a už v 2. minúte sa ujal vedenia zásluhou Cyriela Dessersa. "Zošívaní" vyrovnali v 14. minúte, keď chybu v rozohrávke potrestal Ibrahim Traore. V 59. minúte využil Dessers ďalšiu hrúbku brankára Slavie Aleša Mandousa a poslal Feyenoord do vedenia. Triumf hostí spečatil v 78. minúte Luis Sinisterra. Schranz hral do 77. minúty. V semifinále čaká Feyenoord francúzsky Olympique Marseille, ktorý uspel na pôde PAOK-u Solún 1:0.

Hráči Leicestru City sa stali prvými semifinalistami EKL. Vďaka dvom gólom v záverečnej štvrťhodine zvíťazili na pôde PSV Eindhoven 2:1. O postupe "líšok" rozhodol v 88. minúte Portugalčan Ricardo Pereira. Úvodný duel sa skončil bezgólovou remízou.

Leicester nastúpi v semifinále proti AS Rím, ktorý na Stadio Olimpico zdolal FK Bodö/Glimt 4:0. Hetrikom sa blysol Nicolo Zaniolo. Tím Joseho Mourinha rozhodol o osude stretnutia tromi gólmi v úvodnej polhodine.

odvety štvrťfinále EKL 2021/2022:

Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam 1:3 (1:1)

Góly: 14. Traore - 2. a 59. Dessers, 78. Sinisterra, ČK: 90.+4 Kačaraba (Slavia)

/I. Schranz hral za Slaivu do 77. min/

/prvý zápas: 3:3, postúpil Feyenoord/



PAOK Solún - Olympique Marseille 0:1 (0:1)

Gól: 34. Payet

/prvý zápas: 1:2, postúpilo Marseille/



AS Rím - FK Bodö/Glimt 4:0 (3:0)

Góly: 23., 29. a 49. Zaniolo, 5. Abraham

/prvý zápas: 1:2, postúpil AS Rím/



PSV Eindhoven - Leicester City 1:2 (1:0)

Góly: 27. Zahavi - 77. Maddison, 88. Pereira

/prvý zápas 0:0, postúpil Leicester/