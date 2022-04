Svoju dominanciu opäť potvrdili: Slovenská reprezentácia do 18 rokov zdolala ďalšieho súpera

Slovenskí hokejisti zvládli aj tretí zápas domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov. Vo štvrtok si poradili v Piešťanoch s dovtedy nezdolaným Francúzskom 6:3 a upevnili si post lídra tabuľky. Postup si môžu vybojovať už vo svojom štvrtom dueli v piatok od 19.00 h proti Dánsku.

A-skupina I. divízie MS do 18 rokov:

SLOVENSKO - Francúzsko 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)

Góly: 8. Repčík (Mišiak, Chromiak), 26. Honzek (Žabka), 29. Kopecký (Štrbák, Čiernik), 36. Čiernik (Molnár, Dvorský), 55. Čiernik (Dvorský, Molnár), 60. Dvorský (Čiernik, Molnár) - 21. Tavernier (Grossetete), 28. Tavernier, 37. Tavernier (Baillard, Perrenoud). Rozhodovali: Rezek - Miklič (obaja Slov.), Simon (Rak.), vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2738 divákov.

SR: Eliaš - Nemec, Žabka, Nátny, Štrbák, Eperješi, Chromiak, Moško - Sýkora, Repčík, Honzek - Čiernik, Dvorský, Molnár - Suchý, Mišiak, Šotek - Jenčko, Gabriel, Križan - Kopecký

Francúzsko: Neckar – Tournier, Villard, Goncalves Nivelais, Chauvin, Nicoud, Eyre, Faure – Tavernier, Perrenoud, Grossetete – Bussat, Nogaretto, Guidoux – Raveaud, Chauvel, Baillard – Simond, Chapuis, Serres



Slováci mali výborný vstup do zápasu. Francúzskeho brankára ako prvý preveril Nátny, potom sa po individuálnej akcii predral do zakončenia Šotek. Fenešovi zverenci pokračovali v tlaku aj v presilovej hre, ktorú však nevyužili. Podarilo sa to až neskôr Repčíkovi, ktorý strelou z pravej strany otvoril skóre.

Favorit duelu mal hru pod kontrolou, Francúzov prevyšoval pohybom i individuálnou kvalitou. Druhý gól mohol pridať Dvorský, ale v dobrej pozícii trafil len brankára. Vyrovnať mohol Guidoux, ale v jednej z mála šancí hostí v 1. tretine ho Eliaš vychytal.

Francúzom však vyšiel úvod druhej tretiny, Eliaša prekonal Tavernier. V 26. minúte už Slováci opäť viedli, keď sa do úniku dostal Honzek a po bekhendovom blafákom uspel - 2:1. Ich radosť však trvala iba dve a pol minúty, keď sa cez Štrbáka preštrikoval opäť Tavernier a s prehľadom zakončil ponad Eliašovu vyrážačku. O pätnásť sekúnd neskôr Kopecký využil presilovú hru a opäť naklonil vedenie na stranu Slovákov. Tí boli aj naďalej aktívnejší, ale Francúzi vyrážali do rýchlych brejkov a po jedno z nich mal Tavernier šancu na hetrik. Trafil však len konštrukciu bránky, čo si arbiter overil aj u videorozhodcu.

Slovenskí hokejisti potrebovali zlomiť súpera, snažili sa od neho odpútať ďalším gólom a to sa im podarilo zásluhou Čiernika. Potom však opäť nechali priestor Tavernierovi a Francúz napokon predsa len skompletizoval hetrik.

Hneď na začiatku tretej dvadsaťminútovky hrali Francúzi v početnej výhode, šancu si však nevypracovali. Onedlho sa dostal pred Eliaša osamotený Guidoux, no brankár Slovenska vytiahol dôležitý zákrok. Desať minút pred koncom mohol rozhodnúť Dvorský, ale v čistej šanci ho zastavil obranca súpera iba faulom. Gól však strelil až v 55. minúte Čiernik, ktorý zaznamenal svoj druhý gól v zápase. Definitívnu bodku za duelom dal Dvorský gólom do prázdnej bránky.



tabuľka:

1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 19:7 9

2. Nórsko 3 2 0 0 1 16:9 6

3. Francúzsko 3 2 0 0 1 11:11 6

4. Dánsko 3 1 0 0 2 11:9 3

5. Kazachstan 3 1 0 0 2 8:15 3

6. Japonsko 3 0 0 0 3 5:19 0