Spoluhráča Lionela Messiho vyšetruje polícia za ublíženie na zdraví: Autom prešiel bývalú priateľku!

Polícia v Buenos Aires vo štvrtok začala vyšetrovanie, potom čo bývalý hráč Atletica Madrid či Benficy Lisabon prešiel autom svoju bývalú priateľku Magradli Aravenaovú.

Ako informuje argentínsky portál Ole, hovorca polície uviedol, že Salvio bol na mieste činu. "Žena sa išla porozprávať so svojím priateľom, ktorý bol v aute s inou ženou. Podozrivý išiel dopredu a zrazil pani Aravenaovú," uviedol zástupca strážcov zákona.

Šéf záchranky v Buenos Aires Alberto povedal: "Zavolala nás mestská polícia. Našli sme ženu s úrazom pravej dolnej končatiny, zranenie však bolo ľahké a nebola prevezená do nemocnice."

Boca player Eduardo Salvio is at large after trying to run over his wife. Here's footage of when he escaped from the police. pic.twitter.com/bpW5AOOXfq