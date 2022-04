Oddaní v každej chvíli! Do Barcelony pricestovalo 30 000 fanúšikov Frankfurtu: Zasahovať musela polícia!

Futbaloví fanúšikovia nemeckého Frankfurtu prišli podporiť ich obľúbencov na zápas Európskej ligy UEFA, ktorý sa odohrá v utorok na pôde FC Barcelona. Podľa odhadov by malo ísť o 30 000 priaznivcov klubu.

An estimated 30,000 Eintracht Frankfurt fans have travelled into Barcelona today for their #UEL knockout match tonight. Incredible support. pic.twitter.com/lTvDnqcCSJ — Footy Gazzetta (@footygazzetta) April 14, 2022

Eintracht Frankfurt v úvodnom stretnutí štvrťfinále Európskej ligy UEFA remizoval s FC Barcelona 1:1 aj napriek tomu, že od 66. minúty hrali futbalisti domáceho celku desiati. To dozaista prispelo k rozhodnutiu priaznivcov nemeckého klubu vycestovať na vonkajší zápas do Španielska.

The next episode: thousands of Eintracht Frankfurt fans marching from the centre of Barcelona to the Camp Nou. https://t.co/NmRTbp7izD pic.twitter.com/hRP943eqFb — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) April 14, 2022

Frankfutskí fanúšikovia sa v Španielsku poriadne zabávali. Na uliciach skandovali, tliaskali, ale objavili sa aj výtržnosti. V pozore musela byť polícia. Muži zákona museli dokonca ja zasiahnuť.