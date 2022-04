Slovenskí mladíci si zmerali sily s rovesníkmi zo Švédska: Vo svojom prvom zápase turnaja štyroch krajín prehrali

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstúpila vo štvrtok do Turnaja štyroch krajín v Příbrame prehrou 0:4 so švédskymi rovesníkmi.

Pod vedením dočasného hlavného kouča Jána Pardavého si ešte zmeria sily s domácim Českom a Švédskom. Aprílový kemp s tromi duelmi je prípravou pred letnými MSJ, ktoré sa dohrávajú v náhradnom termíne, pričom štartujú 9. augusta v Edmontone.



Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov:

SR 20 - Švédsko 20 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Góly: 2. Persson, 25. Hasa, 31. Persson, 35. Hofbauer