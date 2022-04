Hokejová Banská Bystricu má náhradu za Júliusa Kovala: Barani našli športového manažéra vo vlastných radoch

Extraligový hokejový klub HC '05 Banská Bystrica už má náhradu za Júliusa Kovala, ktorý po siedmich rokoch opustil post športového manažéra. Jeho prácu prevzal niekdajší kapitán "baranov" Michal Hudec. Informuje o tom oficiálny web mužstva spod Urpína.

"Tie kompetencie ostávajú podobné, ako to bolo za Jula Kovala. Čiže hráčsky káder, trénersky tím a s tým spojené kontrakty, skladba mužstva a tak ďalej. V podstate preberám Julovu Kovalovu robotu," prezradil Hudec v rozhovore na webe hc05.sk.

Štvornásobný slovenský šampión za Banskú Bystricu odohral päť sezón a po ukončení kariéry krátky čas pracoval aj ako asistent trénera Dana Cemana.

Priblížil aj stav príprav A-tímu na nasledujúcu sezónu. "Niektorí hráči sú podpísaní, teraz si to celé sumarizujeme. Plánujem sa zastaviť za realizačným tímom, prebrať nejaké veci a musím sa zoznámiť so všetkými ľuďmi, pretože niektorí sú tu noví. Mám nejaké stretnutia aj s ďalšími hráčmi, takže verím, že niektoré veci sa podaria čím skôr. Sezóna skončila, musíme to dať dokopy a potom budeme riešiť ďalších chalanov,“ informoval.

Hokejisti Banskej Bystrice sa v sezóne 2021/2022 dostali do štvrťfinále play-off a tam vypadli s úradujúcim šampiónom HKM Zvolen.