Okamžite sa stal hitom internetu: Syn Ronalda ide v otcových šľapajách

Hviezdy Ronaldo môže byť na svojho syna hrdý. Potomok jedného z najleších futbalistov súčasnosti dokázal viackrát skórovať na medzinárodnom turnaji v Španielsku. Za Manchester United U12 sa mu naozaj darí a vyzerá to tak, že ide v otcových šľapajách. Po góle predviedol tradičnú oslavu svojho otca, fanúšikovia boli vo vytržení.

Cristiano Ronaldo Jr. scores for #mufc U12s against EF Gironès Sabat



Of course he pulled out his dad's iconic celebration 🔥 pic.twitter.com/YxfPZtc9Vb