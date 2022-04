Oceňovali najúspešnejších slovenských kanoistov za rok 2021: Bol to môj najlepší rok v kariére, odkázal Grigar

Vodný slalomár Jakub Grigar a rýchlostný kanoista Erik Vlček sú najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2021.

Výsledky ankety vo štvrtok slávnostne vyhlásili v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave.

Grigar získal vlani na OH 2020 v Tokiu striebornú medailu v K1. Triumfoval v 2. kole Svetového pohára v nemeckom Markklebergu a na MS na divokej vode v Čunove bol spolu s Martinom Halčinom a Adamom Gonšenicom členom striebornej slovenskej hliadky v 3xK1. "Bol to pre mňa najúspešnejší rok v kariére. Odmalička som sníval o tom, že budem štartovať na olympiáde. V kútiku duše som veril, že by z toho mohla byť medaila Tokijské striebro si veľmi cením," uviedol Grigar, ktorý vyhral aj kategóriu Kajakár roka.

Vlček bol spoločne so Samuelom Balážom, Denisom Myšákom a Adamom Botekom členom slovenského štvorkajaka, ktorý na olympiáde v Tokiu vybojoval bronz na 500 m trati.

Pre najúspešnejšieho slovenského "štrekára" v histórii to bol už štvrtý olympijský kov. Z OH 2008 v Pekingu a OH 2016 v Ri u de Janeiro má striebro, z OH 2004 v Aténach bronz. "Nečakal som, že dostanem cenu pre najúspešnejšieho slovenského kanoistu za rok 2021. Veľmi si ju vážim, Uplynulý rok bol pre mňa veľmi náročný, na olympiádu som sa dostal na poslednú chvíľu. Bronz z Tokia o to viac hreje. Splnil sa mi sen štartovať na šiestej olympiáde. Ešte neplánujem ukončiť kariéru. Kanoistika ma stále baví, trénujem a absolvoval som aj sústredenia. Chcem ešte mladých ponaháňať, nedám im to zadarmo," povedal desaťnásobný majster sveta.

Kajakárom roka na hladkej vode sa stal Denis Myšák. Kanoistom roka medzi slalomármi je Matej Beňuš, najlepším kanoistom na hladkej vode Matej Rusnák. Titul Kajakárka roka patrí Eliške Mintálovej (slalom) a Marianne Petrušovej (rýchlosť). V kategórii Kanoistka roka triumfovala slalomárka Monika Škáchová. Za Juniorov roka vyhlásili Zuzanu Paňkovú (slalom) a Bianku Sidovú (rýchlosť).

Tréneri roka sú Stanislav Gejdoš a Andrej Wiebauer. Za najlepších trénerov mládeže vyhlásili Petra Murcka a Eugena Hontiho. Za Výkon roka medzi slalomármi označili striebornú jazdu Grigara na OH 2020 v Tokiu. Medzi rýchlostnými kanoistami získal toto ocenenie bronzový olympijský štvorkajak na 500 m v zložení Baláž, Myšák, Vlček, Botek.

Rozhodcami roka sú Vladimír Hužička (slalom) a Martin Bielik (rýchlosť). Najlepším športovcom v neolympijských disciplínach sa stal kajakár na divokej vode Ladislav Daník - držiteľ titulu z MS Masters v K1. Do Siene slávy uviedli im memoriam Petra Nagya - bývalého československého a neskôr slovenského reprezentanta vo vodnom slalome. Štartoval na OH 1996 v Atlante a OH 2000 v Sydney.