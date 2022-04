Ruský futbalista sa sťažoval po konci v Bohemians: Česi píšu o Putinovi hnusné veci!

Ruský futbalový obranca Jevgenij Nazarov (25) skončil v Bohemians Praha 1905 po dvoch mesiacoch. Zmluvu ukončil pre problémy s vízami a po návrate domov kritizoval Česko i klub.

Ruský obranca po návrate do vlasti poskytol rozhovor médiám. Hovoril o tom, ako vnímajú Česi ruskú agresiu na Ukrajine. „Píšu hnusné veci o našom prezidentovi Putinovi. Pýtajú sa, prečo nemôžeme v Rusku zmeniť režim. Sú úplne mimo,“ začal Nazarov svoje rozprávanie.

Ruský obranca nechcel klub z Prahy opustiť. „Nebyť problémov s vízami, hral by som v Česku aj ďalej. A je mi jedno, čo na mňa kričia ľudia z tribún alebo čo o mne píšu na sociálnych sieťach. Som futbalista, nie politik. Nebudem súdiť svojho prezidenta, na rozdiel od zvyšku Európy,“ povedal ruský obranca, ktorý odmietol podporiť vojnou sužovanú Ukrajinu.

„Pred jedným zo zápasov mi klub povedal, aby som si obliekol tričko na podporu Ukrajiny. Odmietol som. Ako by som sa len mohol postaviť na stranu Ukrajiny? Viete, ako by som doma vyzeral? Čo by asi tak o mne písali? Dnes sa všetci zrazu stali superodborníkmi na politiku,“ reagoval podráždene.

Nazarov po návrate do vlasti opisoval protiruské nálady a demonštrácie. Myslí si, že ľudia, ktorí demonštrujú na námestí, ničomu nerozumejú. „Hovoril som s chlapcami z tímu, a majú úplne iné informácie o konflikte. Mladí ľudia tam sú proti Rusku, zatiaľ čo pre starších občanov niečo také ako podpora Ukrajiny neexistuje. Pravdepodobne je veľa ľudí zaujatých proti Rusku z historických udalostí a v celkovom pohľade na svet,“ povedal Nazarov, ktorý je momentálne bez klubu.