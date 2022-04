Remízový večer v Lige majstrov: Do semifinále dvojica anglických gigantov

Futbalisti Manchestru City a FC Liverpool si vybojovali účasť v semifinále Ligy majstrov 2021/2022.

City uhrali v stredu na trávniku Atletica Madrid remízu 0:0 a po výhre 1:0 v prvom stretnutí si zabezpečili miestenku medzi elitným kvartetom. Liverpoolu po triumfe 3:1 na ihrisku Benficy Lisabon stačila na postup aj remíza 3:3 v domácej odvete.



Na Manchester City čaká v semifinále súťaže Real Madrid, Liverpool nastúpi v dvojzápase proti Villarrealu.



Kouč "The Citizens" urobil dve zmeny v zostave oproti nedeľnej remíze v Premier League s Liverpoolom. Riyad Mahrez a Ilkay Gündogan nahradili Raheema Sterlinga a potrestaného Gabriela Jesusa. V strede poľa madridského klubu sa po zranení opäť predstavil Thomas Lemar, v útoku dostali pred Luisom Suarezom od začiatku prednosť Joao Felix a Antoine Griezmann. Atletico potrebovalo doháňať manko súpera, no väčšiu šancu skórovať mali v prvom polčase hostia. Aktívny bol predovšetkým Gündogan, ktorý v 8. min vystrelil z diaľky, no bránu minul. Po polhodine hry už v preplnenej šestnástke zamieril presne, no brankár Oblak ho vychytal.



"Los colchoneros" prepli na vyšší prevodový stupeň po zmene strán. Už v 47. min mohol Antoine Griezmann vyrovnať celkové skóre, no jeho pokus zablokovala obrana hostí. Po hodine hry to Francúz skúsil z hranice šestnástky volejom, no minul. V 70. min nechýbalo veľa striedajúcemu Rodrigovi de Paulovi, no lopta letela tesne nad brvno. V nervóznom závere uvidel druhú žltú kartu domáci Felipe, no Atletico napriek tomu mohlo v nadstavenom čase skórovať. Priamy kop mal k dispozícii Carrasco, no zaskvel sa brankár Ederson a City sa tak mohli tešiť z postupu.



Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp si po víťazstve 3:1 v Lisabone dovolil postaviť výrazne pozmenenú zostavu. Pred sobotňajším semifinále FA Cupu proti Manchestru City nechal od úvodu na lavičke útočné hviezdy Mohameda Salaha i Sadia Maneho. Oproti prvému meraniu síl s Benficou sa predstavila v obrane až trojica nových hráčov - Joe Gomez, Ibrahima Konate a Kostas Cimikas. V strede poľa sa objavil James Milner, prvýkrát od 2. marca.



Aj v pozmenenej zostave "The Reds" kontrolovali dianie na ihrisku a v 21. min sa dostali do vedenia. Cimikas zahrával rohový kop, najvyššie naň vyskočil jeho kolega v obrane Ibrahima Konate a loptu poslal hlavičkou do siete. O dve minúty rozvlnili sieť aj hostia, no Nunezov gól neplatil pre ofsajd. O deväť minút sa už Goncalo Ramos dokázal ofsajdovej pasci vyhnúť a vyrovnal skóre. Liverpool mohol dať gól do šatne, no Keita tesne minul bránu.



Po zmene strán sa portugalský klub k náporu nedostal, aktivitou naopak sršal Liverpool. Vyplynul z neho druhý gól, ktorý dal v 55. min Roberto Firmino. Brazílčana našiel pred bránkou úplne voľného Diogo Jota. O desať minút sa ten istý hráč tešil z presného zásahu opäť, po priamom kope ho našiel tentokrát Cimikas. Portugalský klub však v závere dokázal vyrovnať - v 74. min sa presadil striedajúci Roman Jaremčuk z protiútoku a v 83. min po podobnej situácii vyrovnal na konečných 3:3 Darwin Nunez. Liverpool si však postup ustrážil.



odvety štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:

FC Liverpool - Benfica Lisabon 3:3 (1:1)

Góly: 55. a 65. Firmino, 21. Konate - 32. G. Ramos, 73. Jaremčuk, 82. Nunez. Rozhodca: Gözübüyük (Hol.), bez kariet

Liverpool: Alisson Becker - Joe Gomez, Konate, Matip, Cimikas - Keita, Milner (57. Thiago Alcantara), Henderson (57. Fabinho) - Diogo Jota (57. Salah), Firmino (90.+2. Origi), Luis Diaz (66. Mane)

Benfica: Vlachodimos - Gilberto (90.+1. G. Dias), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Taarabt (66. Mario), Weigl - Diogo Goncalves (46. Jaremčuk), Goncalo Ramos (78. Bernardo), Everton (90.+1. Almeida) - Darwin Nunez



Atletico Madrid - Manchester City 0:0

Rozhodca: Siebert (Nem.), ŽK: Felipe, Llorente, Savič - Rodri, Ake, Mahrez, Foden, Cancelo, ČK: 90.+1. Felipe (Atletico) po 2. ŽK

Atletico: Oblak - M. Llorente, Reinildo Mandava, Felipe, Savič, Renan Lodi (69. Correa) - Koke (69. De Paul), Kondogbia, Lemar (82. Luis Suarez) - Joao Felix (82. Cunha), Griezmann (69. Carrasco)

City: Ederson - Walker (73. Ake), Stones, Laporte, Joao Cancelo - De Bruyne (65. Sterling), Rodrigo, Gundogan - Mahrez, Foden, Bernardo Silva (79. Fernandinho)



Semifinálové dvojice:

Manchester City - Real Madrid

FC Liverpool - FC Villarreal