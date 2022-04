Kľúčový reprezentačný obranca mení klub: Sťahovanie po šiestich rokoch!

Dlhých šesť sezón absolvoval slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák v Česku vo farbách Plzne, no v ďalšej sezóne by mal pôsobiť v konkurenčných Pardubiciach.

Ako informuje web iDnes.cz, 29-ročný rodák z Trenčína sa už s vedením miestneho Dynama dohodol na spolupráci. Okrem Čerešňáka by do Pardubíc mali prísť aj David Musil a Tomáš Dvořák, v klube tiež majú záujem o hráčov z KHL - brankára Romana Willa aj útočníkov Tomáša Hyku s Lukášom Sedlákom.

Čerešňák má za sebou úspešnú sezónu 2021/2022. Na klubovej úrovni v 50 dueloch základnej časti českej extralige zaznamenal 40 bodov (6+34), v play-off pridal jeden gól a 4 asistencie. Bol tiež členom reprezentácie SR, ktorá vo februári na ZOH v čínskom Pekingu získala bronz.

"Keď som do Plzne prichádzal, vôbec som netušil, že to bude na šesť rokov. Spomienky budú krásne. Získali sme Prezidentský pohár, niekoľkokrát mali dobre rozohrané aj play-off. Bohužiaľ, titul sa nám získať nepodarilo. V hokeji to tak býva, spomienky budem mať aj tak nádherné," cituje Čerešňáka web iDnes.cz. Tieto slová povedal slovenský obranca tesne pred očakávaným odchodom do ruskej KHL, ktorý napokon stroskotal. O Čerešňáka, ktorý pred príchodom do Plzne hral aj za Vítkovice, sa údajne vážne zaujímala aj Sparta Praha.

V kádri Pardubíc by mal Čerešňák nahradiť iného slovenského obrancu Juraja Mikuša, ktorý v Dyname hral od novembra 2018. Tridsaťtriročný Mikuš by mal podľa iDnes.cz zamieriť do Vítkovíc.