Liptáci už poznajú súpera v baráži: Proti tomuto tímu zabojujú o udržanie v extralige

VLCI Žilina sa stali víťazmi Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) 2021/2022. V stredajšom šiestom dueli finále play off vyhrali na ľade HK VITAR Martin 3:2 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Žilinčania si zabezpečili účasť v baráži o postup do najvyššej súťaže, v ktorej sa stretnú s MHk 32 Liptovský Mikuláš, dvanástym tímom po základnej časti Tipos extraligy.



"Vlci" nadviazali na skvelú základnú časť SHL, ktorú suverénne vyhrali. V play off postupne vyradili Modré krídla Slovan, Topoľčany a napokon aj Martin. Napravili si tak chuť po vlaňajšom finále, v ktorom nestačili na Spišskú Novú Ves (1:4 na zápasy) a zavreli sa im dvere do extraligy. Žilinčania sa usilujú o návrat do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej naposledy pôsobili v sezóne 2018/2019. Baráž s Liptákmi sa bude hrať na štyri víťazné zápasy.



šiesty zápas finále play off SHL

HK VITAR Martin - Vlci Žilina 2:3 po predĺžení (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)

Góly: 50. Juščák (Dírer), 56. Poliaček (Charvát) - 29. Jansons, 27. Cíger (Skladaný, Jansons), 61. Halama (Jansons). Rozhodovali: Kalina, Štefik - Ordzovenský, Staššák, vylúčení: 5:5, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2899 divákov

/konečný stav série 2:4/