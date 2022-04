Slafkovský krok od finále vo Fínsku: TPS Turku doma vyhralo na nule

Hokejisti TPS Turku sú už iba krok od postupu do finále fínskej najvyššej súťaže.

V stredu zvíťazili v štvrtom stretnutí semifinále nad Ilvesom Tampere 3:0 na domácom ľade a v sérii na štyri víťazné stretnutia vedú 3:1 na zápasy. V drese domácich sa predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal.



semifinále play off fínskej Liigy

4. zápas:

TPS Turku - Ilves Tampere 3:0

/stav série: 3:1/