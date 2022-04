Iuventa Michalovce po troch rokoch opäť na tróne: Jubilejný 10. titul v MOL lige

Hádzanárky Iuventy Michalovce získali svoj jubilejný 10. titul v MOL lige. Definitívne o ňom rozhodli v stredajšom dueli záverečného 26. kola nadnárodnej súťaže, v ktorom na domácej palubovke zdolali Kynžvart 33:25. Na pomyselnom tróne vystriedali český tím Baník Most.

Michalovčankám by stačila na spečatenie prvenstva aj remíza, keďže mali lepšie vzájomné zápasy s obhajcom Baníkom Most, ktorý ich ako jediný ešte mohol pripraviť o titul. Iuventa vstúpi do národného boja o titul v semifinále play off z prvého miesta.



Pre Iuventu je to druhá trofej v prebiehajúcej sezóne 2021/2022, v ktorej v nedeľu 11. apríla vybojovali prvenstvo v Slovenskom pohári. Deviaty titul po sebe a dvanásty celkovo získali po víťazstve nad Dunajskou Stredou 23:21.



MOL liga - 26. kolo:

Iuventa Michalovce - Házená Kynžvart 33:25 (21:14)

Najviac gólov: Bajčiová, Godečová po 6 - Königová, Dvořáková po 6



Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:

2002/2003: Hypo Niederösterreich

2003/2004: Slovan Duslo Šaľa

2004/2005: Iuventa Michalovce

2005/2006: Iuventa Michalovce

2006/2007: Iuventa Michalovce

2007/2008: Slovan Duslo Šaľa

2008/2009: Iuventa Michalovce

2009/2010: DHC Slavia Praha

2010/2011: DHC Slavia Praha

2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou

2012/2013: DHK Baník Most

2013/2014: Iuventa Michalovce

2014/2015: Iuventa Michalovce

2015/2016: Iuventa Michalovce

2016/2017: Iuventa Michalovce

2017/2018: DHK Baník Most

2018/2019: Iuventa Michalovce

2019/2020: bez víťaza

2020/2021: DHK Baník Most

2021/2022: Iuventa Michalovce