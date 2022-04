Woods mal na začiatku nového milénia formu ako hrom. V roku 2000 vyhral ako druhý golfista v histórii tri turnaje kategórie major za sebou (US Open, British Open a PGA Championship, pozn. red.). Hneď v ďalšom roku triumfoval aj na Masters a stal sa prvým hráčom sveta, ktorý získal štyri majory v sérii!

Aukcia Tigerovho náčinia z jeho zlatého obdobia sa očakávala s napätím. Víťaz neváhal utratiť 5,1 milióna USD, čo je rekord za predmet z profesionálneho golfu. Doteraz najdrahší vydražený golfový predmet bol úbor Hortona Smitha, ktorý v roku 1934 zvíťazil na prvom ročníku Masters. Cena sa vtedy vyšplhala na 682 000 USD.

🗓 2010: Private equity investor Todd Brock buys set of irons Tiger Woods used to win his 4 major championships in 2000 & 2001 for $57,242



🗓 2022: The Houston native sells same pair for $5,156,162 at @GoldenAgeBid auction — an all-time golf memorabilia record and a $5M+ return pic.twitter.com/NYZ7Ap7kH1