Reprezentačný útočník Ružomberka Regáli pred zápasom jari: Máme iný cieľ, ako kaziť Slovanu oslavy titulu!

Ide mu karta! S ôsmimi gólmi je streleckým lídrom futbalového Ružomberka. Pravidelne sa objavuje v zostavách kôl. Jeho stúpajúce výkony si všimli aj inde a minulý mesiac si prvýkrát obliekol reprezentačný dres. Útočník Martin Regáli (28), ktorému sa nie tak dávno narodila dcérka Karolína, odpálil vlani v septembri pod Čebraťom jediným gólom bratislavský Slovan.

Ak belasí zajtra (17. 00 hod.) v súboji druhého s prvým vonku neprehrajú, obhája v predstihu majstrovský titul.

Behajú vám hlavou spomienky na jesennú výhru?

Práve v tom zápase sa pre naše mužstvo zlomila celá sezóna. Dovtedy sme nedosahovali až také dobré výsledky. Po cennom víťazstve sa tím naštartoval a stále zbiera body.

Prioritou Ruže zrejme nie je oddialiť majstrovské oslavy Slovana, ale odraziť nápor tabuľkovo tretej Trnavy...

Určite áno. Nemáme v pláne kaziť Slovanu oslavy titulu. My chceme bodovať, aby sme skončili na konečnom druhom mieste a dostali sa do pohárovej Európy. Tak sa na to pozeráme.

Poslúži jesenný úspech ako dobrý návod?

So Slovanom sme odohrali vyrovnanú partiu v pohári i v lige na Tehelnom poli. Verím, že to bude dobrý zápas aj pre oko diváka a skončí sa v náš prospech.

V zostave belasých sa neobjaví vykartovaný Weiss. Cítite to ako vzpruhu?

Weiss je kľúčovým hráčom. Slovan s ním a bez neho sú dva rozdielne tímy. Jeho neúčasťou sa naše šance zvyšujú. Hádam to dokážeme využiť a vyhráme.

Väčšina prvoligových mužstiev siaha po zahraničných hráčoch. Ružomberok dokazuje, že aj bez nich sa dá dostať v tabuľke vysoko. Beriete to ako výhodu mať v kádri iba Slovákov?

V kabíne je výhodou, že si všetci rozumieme. Sme jedna národnosť, jedna kultúra. Nemám problém s legionármi v lige, keď ukážu kvalitu a rozdiel.

Progres Ružomberka je očividný. Vďaka čomu?

Je tam viac aspektov. Pomohla nám zmena trénera. Káder je pokope už tretí rok, z čoho dokážeme ťažiť. Staviame na mladých, perspektívnych hráčoch. Keďže je mužstvo súdržné, nie je dôvod robiť v ňom zásahy.

Tréner Peter Struhár je zástancom moderného futbalu. Aj to nakoplo mužstvo?

Má veľkú zásluhu na tom, kde sa momentálne nachádzame. Dobre to nastavil. Chémia funguje. My sa jej držíme a prináša to ovocie.

Aj slovanisti tvrdia, že Ružomberok je pre nich jedným z najnepríjemnejších súperov. Prečo?

Každému mužstvu sa v Ružomberku hrá ťažko. Sme dobre organizovaní, dobre bránime. Vychádza nám hra na brejky.

Čo znamená pre vás nedávny premiérový pobyt v reprezentácii?

Zvýšenú chuť do ďalšej práce. Videl som chlapcov na vyššej úrovni. Proti Nórom som zistil, aký futbal sa hrá vonku a čo všetko musím urobiť ja i mužstvo, aby sme boli úspešní. Za krátky čas som sa dosť naučil od chalanov, ktorí hrávajú v lepších ligách. Hodnotím to veľmi pozitívne.