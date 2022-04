Túto klubovú sezónu by najradšej vymazal zo svojho života! Ambiciózny obranca Christián Jaroš (26) v lete podpísal kontrakt s tímom NHL New Jersey Devils, ale za Diablov odohral iba 11 stretnutí. Hoci mu neustále sľubovali, že dostane šancu, opak bol pravdou a vodili ho za nos. Preto s klubom rozviazal kontrakt a momentálne má v hlave iba jediné - štart na májovom šampionáte vo Fínsku, kde si chce napraviť chuť!

Christián, ako hodnotíte túto sezónu z klubovej stránky?

- Popravde? Som veľmi sklamaný a rozčarovaný! Prišiel som do Jersey s tým, že dostanem šancu a budem súčasťou prvého tímu. Neustále mi v klube hovorili, že mám byť trpezlivý, že moja šanca príde. Hoci som sedel hlavne na tribúne a odohral iba 11 zápasov, veril som, že sa tak stane, ale opak bol pravdou…

A čo sa vlastne stalo?

- Vraveli mi už počas sezóny, že sú so mnou spokojní, že budem hrať, že mám počkať. Potom mi povedali, že sa čaká na prestupové obdobie a zvyšok ročníka odohrám, ale nestalo sa tak. Zaradili ma na listinu nechránených hráčov, kde si ma nikto nevzal, a následne mi povedali, že ma posielajú na farmu do nižšej ligy AHL.

Ako ste na to reagovali?

- Povedal som im, že tam nepôjdem a končím. Nebolo to žiadne rozhodnutie z afektu. Keby ma počas ročníka poslali na farmu a pendlujem medzi nižšou ligou a NHL, tak to beriem. Ale keď mi stále hovoria, aby som vydržal, budeš hrať a potom nič, tak to naštve.

Klubová sezóna sa skončila, ale máte šancu napraviť si chuť na šampionáte vo Fínsku…

- Veľmi ma potešil telefonát od šéfa zväzu Mira Šatana a následne aj od asistenta generálneho manažéra Ota Haščáka. Debatovali sme, či mám záujem hrať na MS vo Fínsku, a odpoveď bola jasná - áno

V posledných dňoch ste sa dokonca zapojili aj do minikempu pred oficiálnou prípravou?

- Áno, využil som túto možnosť zväzu a trénujem so skupinou ďalších chalanov. Potrebujem byť na ľade a dostať sa do tempa. Teraz sa už cítim dobre a teším sa na spoločnú prípravu a aj prvé zápasy.

Čo ďalšia hokejová budúcnosť, prioritou je stále NHL?

- Teraz to neriešim, moja hlava je nastavená na šampionát vo Fínsku a potom sa uvidí, kde budem pokračovať v klubovej kariére.