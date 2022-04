Účasť kapitána z Pekingu neistá: Slováci na MS vo Fínsku bez kľúčovej opory?

Kapitán bronzových hokejistov z Pekingu Marek Hrivík by mal v ďalšej sezóne pokračovať vo švédskom klube Leksand IF. O tom, či sa predstaví aj na MS vo Fínsku, sa rozhodne v najbližších dňoch.

Tridsaťročný útočník pôsobil vo švédskom klube v sezónach 2019/20 a 2020/21, v ktorej sa stal s 51 bodmi najproduktívnejším hráčom súťaže. Tú prebiehajúcu odštartoval v Torpede Nižnij Novgorod, ktoré sa však neprebojovalo do play off KHL. V jeho drese nazbieral 23 bodov (9+14) v 44 zápasoch.



Následne priviedol ako kapitán Slovensko k senzačnému bronzu na ZOH v Pekingu a po hrách sa opäť vrátil do Leksandu. V základnej časti odohral 11 zápasov a získal šesť bodov, jeho tím obsadil 8. miesto a postúpil do predkola play off. V ňom prehral s Oskarshamnom 1:2 na zápasy. Hrivík zaznamenal v troch dueloch gól a asistenciu.



"Prijatie po ZOH bolo veľmi veľké a veľmi príjemné. Sám som bol v šoku, čo všetko sa udialo. Ak mám povedať pravdu, prial by som si, aby toho bolo trošku menej. Celý tím a všetci sme boli v takej situácii, že sme potrebovali spraviť play off a uhrať dôležité výsledky. Takže som nechcel prísť a spôsobiť nejaké veľké rozptýlenie. Nakoniec sme nepostúpili. Ale vyzerá to tak, že pôjdem naspäť a budem mať šancu urobiť úspech aj tam," povedal pri príležitosti krstu pamätnice SOŠV z Pekingu a naznačil, že v nasledujúcej sezóne bude pokračovať v Leksande.



V sezóne 2020/21 v jeho drese žiaril spolu s reprezentačným kolegom Petrom Cehlárikom a bol by rád, keby sa klubová spolupráca zopakovala: "Ale na to sa treba spýtať jeho. Bavili sme sa trošku, ja by som bol rád, keby prišiel naspäť a v Leksande by sa taktiež potešili. Uvidíme, ako sa rozhodne."



V stredu zverejnil tréner Craig Ramsay spolu s generálnymi manažérmi Miroslavom Šatanom a Otom Haščákom prvú nomináciu v príprave na MS. Figuruje v nej sedem medailistov z Pekingu, no Hrivík zatiaľ nie. "Komunikujeme, momentálne som prišiel domov a potreboval som trošku vypustiť a sústrediť sa na veci, ktoré som nemal čas robiť počas sezóny. Samozrejme, užiť si aj úspech zo ZOH a hlavne trošku oddýchnuť. Tento rok toho bolo veľa. V najbližších dňoch uvidíme, ako to dopadne. Na MS by som samozrejme chcel ísť, ale je tam viac faktorov, ktoré musím brať na vedomie. Tiež mám len jedno telo, takže potrebujem doladiť nejaké veci a podľa toho sa uvidí," vysvetlil.