Vážna choroba pribrzdila slovenského brankára: Namiesto AHL nemocnica, skončil na kyslíku!

Slovenský hokejový brankár Dávid Hrenák (23) nedávno podpísal nováčikovskú zmluvu s organizáciou Los Angeles Kings. Klub ho poslal na farmu do Ontaria a dnes už mohol mať na konte prvé štarty v AHL, nebyť vážnej choroby, ktorá ho dostala až na nemocničné lôžko... „Pred mesiacom ma skolil silný zápal pľúc, musel som ísť na štyri dni do nemocnice na kyslík. Stále sa z toho zotavujem. Aj v Los Angeles hneď chceli, aby som priletel, aby sa na všetko pozreli ich doktori," opisoval svoje zdravotné komplikácie Dávid Hrenák pre Denník Šport. „Mal som bakteriálne ochorenie. Týždeň som s tým trénoval, antibiotiká mi nezabrali a musel som ísť do nemocnice. Nevedel som ani prejsť z postele do kúpeľne, ako som bol zadýchaný. Rovno mi museli dať sedem litrov kyslíka, aby sa mi vrátili hodnoty do normálneho stavu." Ontario Reign má aktuálne mimo hru niekoľko gólmanov, dokonca muselo povolať brankára z ECHL. Je zrejmé, že keby bol Hrenák fit, už by svoju šancu v AHL dostal. Predošlých päť rokov odchytal v univerzitnej súťaži NCAA v tíme St.Cloud State University.