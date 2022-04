Marek Hamšík si zahral so synom v reklame: Každý sen sa nejako začína

V novom reklamnom spote projektu slovenskej futbalovej Fortuna ligy a jej partnerov "Futbal v meste" si zahral hlavný ambasádor Marek Hamšík a jeho mladší syn Lucas.

"Spot symbolizuje detský futbalový sen stať sa profesionálnym futbalistom. Malý futbalista, v tomto prípade syn Mareka Hamšíka Lucas, túži stať sa veľkou futbalovou superstar, podobnou, akou je Marek Hamšík. Spot ukazuje prerod detského sna na realitu a podčiarkuje, že všetko je možné. Mottom celej kampane Futbalu v meste i spotu je veta ´Každý sen sa nejako začína, ten tvoj na futbale v meste,´ ktorú v závere nahovorí Marek Hamšík," informovala Únia ligových klubov (ÚLK) prostredníctvom tlačovej správy.

Futbal v meste je v poradí už tretí ročník série futbalových turnajov v šiestich mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Hlavnou časťou projektu je turnaj detí do 11 rokov, na ktorý môžu futbalové družstvá alebo školy registrovať svoje tímy do 11 rokov (chlapci a dievčatá narodení 2011 a neskôr). Najskôr sa v mestách rozohrajú semifinálové turnaje, z ktorých 16 najlepších tímov postúpi do celoslovenského finále, ktoré je na programe na konci augusta v Bratislave pri Eurovea.

Okrem spomenutých turnajov sú na programe aj ďalšie aktivity. Tímy navyše hrajú o ceny v celkovej hodnote až 20.000 eur. Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk.

Program 3. ročníka projektu Futbal v meste:

30. apríla – Bratislava (Eurovea)

7. mája – Prešov (Námestie legionárov, divadlo Jonáša Záborského)

28. mája – Nitra (Svätoplukovo námestie)

4. júna – Košice (OC Aupark)

11. júna – Žilina (Hlinkovo námestie)

18. júna – Banská Bystrica (OC Terminal)

august 2022 – finále (Bratislava, Eurovea)