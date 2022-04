Futbalistu Mykolenka prekvapil zamestnanec Evertonu: Dojal ho list aj peniaze pre Ukrajinu

Aspoň nejaká útecha. Ukrajinskému futbalovému reprezentantovi a obrancovi Evertonu Vitalijovi Mykolenkovi (22) v týchto dňoch kazí radosť z futbalu ruská invázia do jeho krajiny. Napriek tomu patril v ligovom stretnutí proti Manchestru United (1:0) k najlepším hráčom domácich.

Po stretnutí ho navyše milo prekvapil list od jedného z bezpečnostných pracovníkov klubu, ktorý ho úplne dojal. Vitalij Mykolenko prestúpil z Dynama Kyjev do Evertonu na začiatku tohto roka. Radosť z vysnívaného prestupu mu však pokazila ruská invázia do jeho rodnej krajiny. „Je ťažké počuť v telefóne úzkostlivý hlas mojich rodičov a ja im nemôžem pomôcť,“ vyjadril sa po začiatku vojny Mykolenko.

Napriek tomu si svoje futbalové povinnosti plní na sto percent, o čom svedčí aj fakt, že v sobotňajšom ligovom stretnutí proti Manchestru United patril k najlepším hráčom domácich a mal veľký podiel na senzačnej výhre. Podarilo sa mu ustrážiť Cristiana Ronalda a milé prekvapenie na neho čakalo aj v útrobách štadióna.

Tam mu totiž jeden z bezpečnostných pracovníkov dal do ruky list, v ktorom jeho krajine vyjadril podporu v boji proti okupantom. „Po zápase som dostal od Tommyho list, ktorý sa mi vryl do srdca. Keď som ho otvoril, nemal som slov. Dúfam, že sa na mňa Tommy neurazí, že to zverejňujem. Chcem sa ešte raz poďakovať tomuto človeku s veľkým srdcom, ktorý sa snaží pomôcť mojej vlasti,“ napísal na svojom instagrame Mykolenko. Súčasťou listu od zamestnanca Evertonu bolo aj 20 libier (24 eur), ktoré venoval na pomoc Ukrajine.