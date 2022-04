Útočník Marek Bartánus pred 10 rokmi oslavoval titul so Slovanom, ale: Teraz mi bije srdce len pre Košice!

Teraz stojí na inej lodi! Marek Bartánus (35) patrí ku skúseným útočníkom HC Košice, ktoré v semifinále narazili na silný Slovan. A práve v belasom drese pred 10 rokmi získal titul. V súčasnosti sa pokúša o podobný úspech, ale jeho srdce teraz bije pre východniarov.

Hokejisti Košíc dokázali v treťom semifinále na svojom ľade zdolať Slovan 3:1 a znížiť stav série na 1:2. Súboje proti belasým majú zvláštnu príchuť pre košického hráča Bartánusa, ktorý v minulosti obliekal dres Slovana a získal aj titul.

„Hokejový život to prináša, človek nikdy nevie, kam ho vietor zaveje. Spomínam si, že pred 10 rokmi som mal veľké šťastie. Vtedy v Slovane bola pokope úžasná partia chlapcov z celého Slovenska. Išlo to a od zápasu k zápasu sme sa zlepšovali. Podaril sa nám veľký úspech a myšlienky sú len radostné. No podobne je to pri každom mojom titule. Teraz hrám za Košice a moje srdce bije pre tento klub,“ vraví Marek.

Aj na Slovan je recept

Keďže jeho Košice konečne našli recept na Bratislavu a pred domácim publikom ukázali, čo v nich je, viera v dobrú koncovku pokračuje. „Potrebovali sme vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Sériu sme zdramatizovali a som rád, že sme podali taký výkon.

O receptoch rozprávať nebudem, ale pripravujeme sa na každého. Slovan nie je výnimkou, aj naň čosi platí a funguje. Doma využili svoje prostredie, my im to chceme vrátiť. Pokiaľ podáme bojovné výkony a dáme do toho srdiečko, máme šancu. Nebude to ľahké, ale bojujeme ďalej,“ dodal Bartánus. Včerajší štvrtý duel na ľade Košíc sa skončil po uzávierke.

Semifinále - 3. zápas

Košice - Slovan 3:1

Tretiny: 0:0, 2:1, 1:0. Góly: 25. Lapšanský, 31. Ihnačák, 59. Rogoň - 29. Haščák.

V opačnom garde bojuje Haščák

Podobný hokejový príbeh ako Bartánus, ale v opačnom garde, zažíva v Slovane popradský rodák Marcel Haščák (35). Skúsený krídelník získal v roku 2011 titul s Košicami po finálovej sérii s Popradom. Dnes už oblieka vicemajster sveta (Helsinki 2012) a dvojnásobný český šampión (Kometa Brno 2017, 2018) dres belasých a túži po ďalšej trofeji.