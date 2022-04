Chystá koniec kariéry!? Sergio Ramos prehovoril

Španielsky futbalový obranca Sergio Ramos by chcel vrcholovo hrať ešte štyri alebo päť rokov. Skúsený 36-ročný stopér je aktuálne hráčom francúzskeho klubu Paríž St. Germain, do ktorého zamieril vlani v lete ako voľný hráč po dlhoročnom pôsobení v španielskom Reale Madrid.

V ročníku 2021/2022 má Ramos časté zdravotné problémy, pre ktoré stihol absolvovať iba sedem súťažných stretnutí. Napriek tomu verí, že stále môže hrať na najvyššej úrovni. "Pokiaľ mi to telo dovolí, myslím si, že moja hlava je veľmi dobre sústredená," povedal Ramos podľa webu denníka Marca v rozhovore s niekdajším francúzskym reprezentantom Ludovicom Giulym.

Keď Ramos dostal otázku, či by bol radšej najlepším obrancom na svete alebo by uprednostnil pôsobenie v najlepšom mužstve, odvetil: "Radšej by som hral za najlepší tím na svete, pretože futbal je v konečnom dôsledku tímový šport a ide v ňom o víťazstvá."

Medzi klubovým a reprezentačným futbalom by si však nedokázal vybrať. "Neviem povedať, či je viac klub alebo reprezentácia. Pri oboch mám jedinečné pocity. Je však pravda, že s národným tímom môžete ašpirovať na titul majstra sveta," skonštatoval Ramos, ktorý má v Paríži kontrakt aj na sezónu 2022/2023.