Bývalá svetová jednotka to povedala na plné ústa: Tvrdý odkaz Djokovičovi!

Srbský tenista sa pre status neočkovaného hráča nemohol zúčastniť na Australian Open. Niekoľko dní bojoval s austrálskymi úradmi a následne ho deportovali z krajiny. Chýbal aj na turnaji v Miami a na Indian Wells.

Marcelo Rios pre čilské noviny La Tercera prezradil, že si zbytočne poškodil reputáciu. „Kvôli očkovaniu pokazil preteky o najlepšieho hráča všetkých čias,“ povedal Rios a pokračoval: „Ak tým ohrozujete možnosť stať sa najväčším tenistom histórie, potom musíte byť kráľom hlupákov.“

